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Банкрутство ПрАТ "Галичина": суд визнав ще 446 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 18:37
Пропонуємо до обговорення:
21 грудня Госпсуд Львівської області в рамках справи №914/3734/15 про банкрутство ПрАТ “Галичина” визнав поточні грошові вимоги Укрексімбанку до цієї компанії на 445,7 млн грн як такі, що забезпечені заставою майна боржника.
Дивися повний текст Банкрутство ПрАТ \"Галичина\": суд визнав ще 446 млн грн умовно забезпечених вимог \"Укрексімбанку\"
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Додано: Пон 21 січ, 2019 18:37
Не помогли Галичине рекламные ролики с неуклюжими движениями красоток :)
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avk
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Додано: Пон 21 січ, 2019 18:58
avk написав:
Не помогли Галичине рекламные ролики с неуклюжими движениями красоток
Да чего? Помогли.
Открыли новое юрлицо, перевели все активы на него, - выручка туда.
Старое юрлицо с долгами банкротим, оставляем кредиторам ручки и калькуляторы.
Обычный бузинес в СНГ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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