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Банкрутство ПрАТ "Галичина":
суд визнав ще 446 млн грн...

Банкрутство ПрАТ "Галичина": суд визнав ще 446 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:37

Банкрутство ПрАТ "Галичина": суд визнав ще 446 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
21 грудня Госпсуд Львівської області в рамках справи №914/3734/15 про банкрутство ПрАТ “Галичина” визнав поточні грошові вимоги Укрексімбанку до цієї компанії на 445,7 млн грн як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Дивися повний текст Банкрутство ПрАТ \"Галичина\": суд визнав ще 446 млн грн умовно забезпечених вимог \"Укрексімбанку\".
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:37

Не помогли Галичине рекламные ролики с неуклюжими движениями красоток :)
avk
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 18:58

  avk написав:Не помогли Галичине рекламные ролики с неуклюжими движениями красоток :)

Да чего? Помогли.

Открыли новое юрлицо, перевели все активы на него, - выручка туда.

Старое юрлицо с долгами банкротим, оставляем кредиторам ручки и калькуляторы.

Обычный бузинес в СНГ
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