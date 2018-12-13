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У Китаї поліція викрила
угруповання банкірів-шахраїв:...

У Китаї поліція викрила угруповання банкірів-шахраїв:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:04

У Китаї поліція викрила угруповання банкірів-шахраїв:...

Пропонуємо до обговорення:
У Пекіні правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося нелегальною банківською діяльністю та переказами коштів у Макао.

Дивися повний текст У Китаї поліція викрила угруповання банкірів-шахраїв: вилучено 4,5 мільярда доларів.
R2
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