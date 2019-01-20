RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міненерго звинуватили в
завищенні норм споживання газу

Міненерго звинуватили в завищенні норм споживання газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:05

Міненерго звинуватили в завищенні норм споживання газу

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз звинуватив Міністерсто енергетики в завищенні норм споживання газу для населення, у яких не встановлені лічильники.

Дивися повний текст Міненерго звинуватили в завищенні норм споживання газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86827
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 19:05

Привет Роттердаму+ - та же самая схема обворовывания населения с позволения власти.
anton_gms
 
Повідомлень: 634
З нами з: 23.01.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу
R2 » Пон 21 січ, 2019 12:15
9 469
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 17:37
Тракторист
Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 16 січ, 2019 12:02
50 3347
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 13:08
jeugen
Коболєв: "Газпром" може припинити транзит газу через Україну 1, 2
R2 » П'ят 18 січ, 2019 12:21
15 1488
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 січ, 2019 08:50
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21829)
21.01.2019 20:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.