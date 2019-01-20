Нафтогаз звинуватив Міністерсто енергетики в завищенні норм споживання газу для населення, у яких не встановлені лічильники.
Дивися повний текст Міненерго звинуватили в завищенні норм споживання газу.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 19:05
Міненерго звинуватили в завищенні норм споживання газу
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Дивися повний текст Міненерго звинуватили в завищенні норм споживання газу.
Додано: Пон 21 січ, 2019 19:05
Привет Роттердаму+ - та же самая схема обворовывания населения с позволения власти.
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