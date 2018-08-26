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Штучний інтелект почне
боротися з неправильним...

Штучний інтелект почне боротися з неправильним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:49

Штучний інтелект почне боротися з неправильним...

Пропонуємо до обговорення:
У Вінниці невдовзі штучний інтелект дозволить ефективніше боротися з вандалізмом у місті.

Дивися повний текст Штучний інтелект почне боротися з неправильним паркуванням авто.
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