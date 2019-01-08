Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Для України абсолютно реально не залежати від зарубіжного газу - Гройсман.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:11
Для України абсолютно реально не залежати від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для України абсолютно реально не залежати від зарубіжного газу - Гройсман.
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:11
Если цену на газ в 3-4 раза еще поднять, то мы вообще забудем что это такое.
Додано: Пон 21 січ, 2019 22:44
Украине нужно переходить на энергоэффективные технологии, которые генерируют большой поток валюты. В качестве яркого УЖЕ работающего примера - это IT.
К тому же, если правительство поможет с устранением ограничений, это может быть и фармакология (Китай и Индия неплохо на этом зарабатывают), и медицинский туризм (в Украине медицина почти в 100 раз дешевле чем Германии), и геронтологические услуги (дома престарелых для жителей развитых стран).
Додано: Пон 21 січ, 2019 23:39
А Украина и так не зависит от импорта газа.
Потребление(12 за 2017год) меньше чем добыча(21 за 2017).
Газа не хватает олигархам для их предприятий.
|