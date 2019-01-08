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Для України абсолютно
реально не залежати від...

Для України абсолютно реально не залежати від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:11

Для України абсолютно реально не залежати від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Для України абсолютно реально не залежати від зарубіжного газу - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:11

Если цену на газ в 3-4 раза еще поднять, то мы вообще забудем что это такое.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:44

Украине нужно переходить на энергоэффективные технологии, которые генерируют большой поток валюты. В качестве яркого УЖЕ работающего примера - это IT.

К тому же, если правительство поможет с устранением ограничений, это может быть и фармакология (Китай и Индия неплохо на этом зарабатывают), и медицинский туризм (в Украине медицина почти в 100 раз дешевле чем Германии), и геронтологические услуги (дома престарелых для жителей развитых стран).
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:39

А Украина и так не зависит от импорта газа.
Потребление(12 за 2017год) меньше чем добыча(21 за 2017).
Газа не хватает олигархам для их предприятий.
illi78
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:30

Re: Для України абсолютно реально не залежати від...

  AlifeSoft написав:в Украине медицина почти в 100 раз дешевле чем Германии

Бред
Pavlentiy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:00

  AlifeSoft написав:Украине нужно переходить на энергоэффективные технологии, которые генерируют большой поток валюты. В качестве яркого УЖЕ работающего примера - это IT.

Ві страшные вещи пишете, впрочем как обычно.
Украина стремительно деиндустриализируется, а современное государство не может войти в постиндустриальное общество, не пройдя ту самую стадию, из которой мы уже необратимо выпали.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:05

Re: Для України абсолютно реально не залежати від...

  Дваждыдвашник написав:Украина стремительно деиндустриализируется, а современное государство не может войти в постиндустриальное общество, не пройдя ту самую стадию, из которой мы уже необратимо выпали.

Є три стадії - аграрна, індустріальна, постіндустріальна. Ми вже давно в третій стадії, що по долі ВВП, що по кількості зайнятих. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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