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Для України абсолютно
реально не залежати від...

Для України абсолютно реально не залежати від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:01

Re: Для України абсолютно реально не залежати від...

Гройсман .... ! ... ! где моя субсидия ... ? два раза подавал документы, первый раз еще в августе ! Два раза приняли, два раза сказали ждите Гройсман триндун !
Для України абсолютно реально не залажати від популіста Гройсмана.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:15

Что у Гроймана, что у Порошенко, все будет лучше но потом :)

А самое страшное, что опять приходится играть в рулетку, кто из кандидатов меньшее овно :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:23

Re: Для України абсолютно реально не залежати від...

Порошенко, Гройсмана, и прочих реформаторов...
Black Jack - White Business
ruvex
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