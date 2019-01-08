Гройсман .... ! ... ! где моя субсидия ... ? два раза подавал документы, первый раз еще в августе ! Два раза приняли, два раза сказали ждите Гройсман триндун !
Для України абсолютно реально не залажати від популіста Гройсмана.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 16:01
Re: Для України абсолютно реально не залежати від...
Гройсман .... ! ... ! где моя субсидия ... ? два раза подавал документы, первый раз еще в августе ! Два раза приняли, два раза сказали ждите Гройсман триндун !
Для України абсолютно реально не залажати від популіста Гройсмана.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:15
Что у Гроймана, что у Порошенко, все будет лучше но потом
А самое страшное, что опять приходится играть в рулетку, кто из кандидатов меньшее овно
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:23
Re: Для України абсолютно реально не залежати від...
Порошенко, Гройсмана, и прочих реформаторов...
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