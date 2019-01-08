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Для України абсолютно
реально не залежати від...

Для України абсолютно реально не залежати від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:01

Re: Для України абсолютно реально не залежати від...

Гройсман .... ! ... ! где моя субсидия ... ? два раза подавал документы, первый раз еще в августе ! Два раза приняли, два раза сказали ждите Гройсман триндун !
Для України абсолютно реально не залажати від популіста Гройсмана.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:15

Что у Гроймана, что у Порошенко, все будет лучше но потом :)

А самое страшное, что опять приходится играть в рулетку, кто из кандидатов меньшее овно :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:23

Re: Для України абсолютно реально не залежати від...

Порошенко, Гройсмана, и прочих реформаторов...
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:46

  Igorten написав:Что у Гроймана, что у Порошенко, все будет лучше но потом :)

А самое страшное, что опять приходится играть в рулетку, кто из кандидатов меньшее овно :(

Так не играйте!
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:04

Конрад Карлович

Так единственный вариант не играть в эту игру в этой стране - играть в нее в другой. А это себе может позволить очень малый процент. Остальные вынуждены играть.
Imp
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:10

  Imp написав:Конрад Карлович

Так единственный вариант не играть в эту игру в этой стране - играть в нее в другой. А это себе может позволить очень малый процент. Остальные вынуждены играть.

Вас кто-то заставлял голосовать за Пороха (или другое г-но)?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:17

  Конрад Карлович написав:
  Imp написав:Конрад Карлович

Так единственный вариант не играть в эту игру в этой стране - играть в нее в другой. А это себе может позволить очень малый процент. Остальные вынуждены играть.

Вас кто-то заставлял голосовать за Пороха (или другое г-но)?

Здесь нужно быть уверенным, что за ... не проголосуют другие.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:59

Конрад Карлович И к чему вы это ? Или так просто, поддержать беседу по примеру поручика Ржевского ? :) Может я совета вашего просил ? Не, не помню.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:04

  Igorten написав:Конрад Карлович И к чему вы это ? Или так просто, поддержать беседу по примеру поручика Ржевского ? :) Может я совета вашего просил ? Не, не помню.

Я не имел права тут высказываться? Нужно на каждый пост разрешения спрашивать? Ну, извините...
Конрад Карлович
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