Иногда кажется что вы просто изощренно и с особым цинизмом стебетесь над действующей властью, а не защищаете ее
Зы. Шустро тут чистят..
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Додано: Вів 22 січ, 2019 21:05
Re: Для України абсолютно реально не залежати від...
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:14
Зовсім безглуздо пишете. Статистику рахують теж очами - як же без очей без них н буває - та щей не з життя статистика - а з бумажки. А " папір все стерпить" - хтож це не знає ?
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:18
Простіше все - я брехні не люблю, особливо зрадофільскої.
Ну, а класичний постіндустріалізм з особливою роллю науки вже не актуальний, це в 60-ті був розквіт науки, який схематично перенесли в майбутнє. Тому просто дивимся на сферу послуг - вона більша за промисловість і с/г - країна постіндустріальна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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