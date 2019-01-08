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Для України абсолютно
реально не залежати від...

Для України абсолютно реально не залежати від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:05

Re: Для України абсолютно реально не залежати від...

  lapay написав:Статистика не бреше, брешуть очі, які суб'єктивно оцінюють оточуючу дійсність.

Иногда кажется что вы просто изощренно и с особым цинизмом стебетесь над действующей властью, а не защищаете ее :)

Зы. Шустро тут чистят.. :mrgreen:
fokus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:14

  lapay написав:
  Дваждыдвашник написав:Погуглите, например, определение "Постиндустриа́льное о́бщество" и соотнесите его с окружаеющей действительностью.

Статистика не бреше, брешуть очі, які суб'єктивно оцінюють оточуючу дійсність. :)

Зовсім безглуздо пишете. Статистику рахують теж очами - як же без очей без них н буває - та щей не з життя статистика - а з бумажки. А " папір все стерпить" - хтож це не знає ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:18

  fokus написав:
  lapay написав:Статистика не бреше, брешуть очі, які суб'єктивно оцінюють оточуючу дійсність.

Иногда кажется что вы просто изощренно и с особым цинизмом стебетесь над действующей властью, а не защищаете ее :)

Простіше все - я брехні не люблю, особливо зрадофільскої.
Ну, а класичний постіндустріалізм з особливою роллю науки вже не актуальний, це в 60-ті був розквіт науки, який схематично перенесли в майбутнє. Тому просто дивимся на сферу послуг - вона більша за промисловість і с/г - країна постіндустріальна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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