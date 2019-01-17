Иногда кажется что вы просто изощренно и с особым цинизмом стебетесь над действующей властью, а не защищаете ее
Зы. Шустро тут чистят..
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Додано: Вів 22 січ, 2019 21:05
Re: Для України абсолютно реально не залежати від...
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:14
Зовсім безглуздо пишете. Статистику рахують теж очами - як же без очей без них н буває - та щей не з життя статистика - а з бумажки. А " папір все стерпить" - хтож це не знає ?
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:18
Простіше все - я брехні не люблю, особливо зрадофільскої.
Ну, а класичний постіндустріалізм з особливою роллю науки вже не актуальний, це в 60-ті був розквіт науки, який схематично перенесли в майбутнє. Тому просто дивимся на сферу послуг - вона більша за промисловість і с/г - країна постіндустріальна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 23 січ, 2019 10:44
Она (доля услуг) значительно больше и в Лаосе/Бутане/ДР Конго/Таджикистане, т.е. государствах ТАК И НЕ СТАВШИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ, следовательно по определению не могущими быть ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫМИ. Украина же за 27 лет совершила достаточно уникальный прорыв - из индустриальной страны, вероятно входившей в мировую двадцатку по уровню развития промышленности и объему произведенной промпродукции, она стала не индустриальной, потеряв более 50% промышленого производства и ВСЕ отрасли хай-тек, но точно не стала ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ, потому что не бывает таких стран со среднедушевым ВВП менее 3500 долларов в год
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:25
Re: Для України абсолютно реально не залежати від...
За меня снова решат миллионы бабушек и дедушек, которые свои предсмертные голоса отдадут за Петю или Юлю, потому что информацию черпают только из телевизора. У них просто нет альтернативных источников информации, да и абсолютному большинству они уже и не нужны. А память уже ни к черту, уже и забыли скорее всего что Петя не выполнил НИ ОДНОГО из своих громких предвыборных обещаний (безвиз не считается, он кастрированный; ассоциация с ЕС подписана на кабальных условиях, а не как равных партнеров), а Юлька в свое время заложила отличный фундамент в столь важный ныне газовый вопрос.
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:41
Это уже чётвёртая стадия
Кто как думает, на каком ценовом уровне Украина станет абсолютно независима от поставок газа?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:44
Re: Для України абсолютно реально не залежати від...
В Таджикістані
Сфера послуг 37% занятих, 45% в сільскому господарстві. За інших не дивився.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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