Для України абсолютно реально не залежати від...

Додано: Чет 24 січ, 2019 21:25

Конрад Карлович написав: Вас кто-то заставлял голосовать за Пороха (или другое г-но)? Вас кто-то заставлял голосовать за Пороха (или другое г-но)?

За меня снова решат миллионы бабушек и дедушек, которые свои предсмертные голоса отдадут за Петю или Юлю, потому что информацию черпают только из телевизора. У них просто нет альтернативных источников информации, да и абсолютному большинству они уже и не нужны. А память уже ни к черту, уже и забыли скорее всего что Петя не выполнил НИ ОДНОГО из своих громких предвыборных обещаний (безвиз не считается, он кастрированный; ассоциация с ЕС подписана на кабальных условиях, а не как равных партнеров), а Юлька в свое время заложила отличный фундамент в столь важный ныне газовый вопрос.