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"Нафтогаз": Україна може виграти
у "Газпрому" позов на...

"Нафтогаз": Україна може виграти у "Газпрому" позов на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:06

"Нафтогаз": Україна може виграти у "Газпрому" позов на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Дивися повний текст \"Нафтогаз\": Україна може виграти у \"Газпрому\" позов на 12 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:08

Пусть сначала нафтогаз получит "выигранные" 2.6млрд.Пока это пустой пиар и 46мл. премиальных.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:15

А может и не выиграть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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