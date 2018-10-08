Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст \"Нафтогаз\": Україна може виграти у \"Газпрому\" позов на 12 млрд доларів.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 09:06
"Нафтогаз": Україна може виграти у "Газпрому" позов на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\": Україна може виграти у \"Газпрому\" позов на 12 млрд доларів.
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:08
Пусть сначала нафтогаз получит "выигранные" 2.6млрд.Пока это пустой пиар и 46мл. премиальных.
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:15
А может и не выиграть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:19
Re: "Нафтогаз": Україна може виграти у "Газпрому" позов на..
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:09
Надо Омельяну подсказать, чтобы за дороги иск подал. Зря что ли грузоперевозки в обход Украины ходят.
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:46
Re: "Нафтогаз": Україна може виграти у "Газпрому" позов на..
Кстати, да, это очень интересное ноу хау: меньше трафик – больше амортизация. Опять же опыт коллег показывает – на этом неплохие премии можно попилить. И в США заслать..если не маме, то детишкам..
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:56
Re: "Нафтогаз": Україна може виграти у "Газпрому" позов на..
Статья-обоснование для начисления премий. Только пока не решили с 12 млрд. начислять или с двух.
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