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"Нафтогаз": Україна може виграти
у "Газпрому" позов на...

"Нафтогаз": Україна може виграти у "Газпрому" позов на...
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:06

"Нафтогаз": Україна може виграти у "Газпрому" позов на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Дивися повний текст \"Нафтогаз\": Україна може виграти у \"Газпрому\" позов на 12 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:08

Пусть сначала нафтогаз получит "выигранные" 2.6млрд.Пока это пустой пиар и 46мл. премиальных.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:15

А может и не выиграть
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:19

Re: "Нафтогаз": Україна може виграти у "Газпрому" позов на..

  Вкладчик1234 написав:А может и не выиграть
Выиграет.. ведь предыдушие премиальные уже распилили..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:20

Также может раздать премии, а реально получить дулю с маслом.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:09

Надо Омельяну подсказать, чтобы за дороги иск подал. Зря что ли грузоперевозки в обход Украины ходят.
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:46

Re: "Нафтогаз": Україна може виграти у "Газпрому" позов на..

  astatempo написав:Надо Омельяну подсказать, чтобы за дороги иск подал. Зря что ли грузоперевозки в обход Украины ходят.

Кстати, да, это очень интересное ноу хау: меньше трафик – больше амортизация. Опять же опыт коллег показывает – на этом неплохие премии можно попилить. И в США заслать..если не маме, то детишкам..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:56

Re: "Нафтогаз": Україна може виграти у "Газпрому" позов на..

Статья-обоснование для начисления премий. Только пока не решили с 12 млрд. начислять или с двух.
mikola963
 
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