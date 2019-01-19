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Рева назвав очікуваний ефект
від виплати субсидій готівкою

Рева назвав очікуваний ефект від виплати субсидій готівкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:31

Рева назвав очікуваний ефект від виплати субсидій готівкою

Пропонуємо до обговорення:
Виплата субсидій готівкою може в перспективі позитивно позначитися на скороченні споживання газу та електроенергії.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:31

А беспредел с отоплением многоквартирных домов когда то закончится? Это не та услуга, от которой можно отказаться или хоть как-то то контролировать для уменьшения расходов. Хотя потребитель, согласно всем нормам Закона - имеет право отказаться от услуг, которые не устраивают его по качеству или цене, на практике - подзаконными актами, его лишили этого права для услуги центрального отопления! Что противоречит закону о защите прав потребителя. Нужно составить коллективный иск, в котором откажут все судебные инстанции Украины. Но это позволит обратиться в международный суд. Только так можно и нужно бороться с олигархами, скупившими Облэнерго и высасывающими последние копейки из населения городов!
pobytt
 
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