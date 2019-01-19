Виплата субсидій готівкою може в перспективі позитивно позначитися на скороченні споживання газу та електроенергії.
Дивися повний текст Рева назвав очікуваний ефект від виплати субсидій готівкою.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 09:31
Рева назвав очікуваний ефект від виплати субсидій готівкою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева назвав очікуваний ефект від виплати субсидій готівкою.
Додано: Вів 22 січ, 2019 09:31
А беспредел с отоплением многоквартирных домов когда то закончится? Это не та услуга, от которой можно отказаться или хоть как-то то контролировать для уменьшения расходов. Хотя потребитель, согласно всем нормам Закона - имеет право отказаться от услуг, которые не устраивают его по качеству или цене, на практике - подзаконными актами, его лишили этого права для услуги центрального отопления! Что противоречит закону о защите прав потребителя. Нужно составить коллективный иск, в котором откажут все судебные инстанции Украины. Но это позволит обратиться в международный суд. Только так можно и нужно бороться с олигархами, скупившими Облэнерго и высасывающими последние копейки из населения городов!
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