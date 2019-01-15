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"Укравтодор" ініціює жорсткі
обмеження на допустиму вагу...

"Укравтодор" ініціює жорсткі обмеження на допустиму вагу...
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:46

"Укравтодор" ініціює жорсткі обмеження на допустиму вагу...

Пропонуємо до обговорення:
Україні пропонують значно зменшити максимально допустиму вагу вантажівок і користуватися європейськими габаритно-ваговими параметрами.

Дивися повний текст \"Укравтодор\" ініціює жорсткі обмеження на допустиму вагу фур (Інфографіка).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:47

Так от воно що. Весни ще не було, а доріг вже нема... Фури винуваті... Може руки не з того місця ростуть?
злий клоун
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:59

Для таких дорог 10 тонн и то многовато будет.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:05

Пятый год уже "инициируют".Всё заканчивается на пиар бла-бла-бла.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:06

Re: "Укравтодор" ініціює жорсткі обмеження на допустиму вагу

Тут ви неправі - не так давно "хвиль" вичавлених в дорозі не було практично ніде - а зараз скрізь - це явно заважкі авто . Плюс все-таки кілька доріг у нас є правильно зроблених - але і вони дуже швидко почали руйнуватися . Робили експертні перевірки якості будівництва цих доріг - відхилень не знайшли ... Але руйнуються .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:06

  Puente написав:Тут ви неправі - не так давно "хвиль" вичавлених в дорозі не було практично ніде - а зараз скрізь - це явно заважкі авто . Плюс все-таки кілька доріг у нас є правильно зроблених - але і вони дуже швидко почали руйнуватися . Робили експертні перевірки якості будівництва цих доріг - відхилень не знайшли ... Але руйнуються .

Не зовсім так. У нас дороги практично не будуються - лише реконструюють, ремонтують старі. Тобто, зняли фрезою верхній шар асфальту (з ямами) + поклали 2 нові шари асфальту. Основа залишилася стара. А основа проектувалася в 60-ті під зовсім інше навантаження (по кількості авто та їх масі). Тому за декілька років знову з"являються тріщини, ями та ін. Хоча, звичайно, брак та недотримання технологій при ремонті - теж дуже впливають на якість доріг.
manko74
 
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