"Укравтодор" ініціює жорсткі обмеження на допустиму вагу...
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Тут ви неправі - не так давно "хвиль" вичавлених в дорозі не було практично ніде - а зараз скрізь - це явно заважкі авто . Плюс все-таки кілька доріг у нас є правильно зроблених - але і вони дуже швидко почали руйнуватися . Робили експертні перевірки якості будівництва цих доріг - відхилень не знайшли ... Але руйнуються .
Puente написав:Тут ви неправі - не так давно "хвиль" вичавлених в дорозі не було практично ніде - а зараз скрізь - це явно заважкі авто . Плюс все-таки кілька доріг у нас є правильно зроблених - але і вони дуже швидко почали руйнуватися . Робили експертні перевірки якості будівництва цих доріг - відхилень не знайшли ... Але руйнуються .
Не зовсім так. У нас дороги практично не будуються - лише реконструюють, ремонтують старі. Тобто, зняли фрезою верхній шар асфальту (з ямами) + поклали 2 нові шари асфальту. Основа залишилася стара. А основа проектувалася в 60-ті під зовсім інше навантаження (по кількості авто та їх масі). Тому за декілька років знову з"являються тріщини, ями та ін. Хоча, звичайно, брак та недотримання технологій при ремонті - теж дуже впливають на якість доріг.
Укравтодор забыл, о чем он писал менее полугода назад?
08.08.2018 В Украине всего 25% дорог построены по евростандартам и выдерживают грузовики весом до 34 тонн, имеющие шесть осей. Большинство же построены еще в советские времена и выдерживают ТС, которые весят до 21 тонны.
В общем, последние имеют протяженность около 70 тысяч километров, сообщает “Укравтодор” в Facebook.
Общий километраж дорог Украины равняется 172,4 тысячам км. ... Международные дороги набирают примерно 5% от всего километража автодорог Украины. ... Национальные дороги формируют примерно 3% от всех дорог Украины. ... Региональные дороги набирают примерно 4% от всех дорог Украины. ... Территориальные дороги набирают 18% от всего километража дорог Украины. ... Районные дороги набирают 51% от всех дорожных полотен Украины. ... Сельские дороги в Украине формируют 18%. ...
In your country, how is the quality (extensiveness and condition) of road infrastructure [1 = extremely poor—among the worst in the world; 7 = extremly good—among the best in the world]
1 United Arab Emirates 6.4 0.00% from best 2 Singapore 6.3 0.34% from best 3 Switzerland 6.3 0.61% from best 4 Hong Kong SAR 6.2 2.53% from best 5 Netherlands 6.1 3.64% from best 6 Japan 6.1 4.08% from best 7 France 6.0 4.99% from best 8 Portugal 6.0 5.51% from best 9 Austria 6.0 6.49% from best 10 United States 5.7 9.96% from best ... 130 Ukraine 2.4 61.61% from best 131 Paraguay 2.4 62.74% from best 132 Yemen 2.3 63.60% from best 133 Guinea 2.2 64.72% from best 134 Madagascar 2.2 65.97% from best 135 Haiti 2.1 67.65% from best 136 Congo, Democratic Rep. 2.1 67.68% from best 137 Mauritania 2.0 68.44% from best