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"Укравтодор" ініціює жорсткі
обмеження на допустиму вагу...

"Укравтодор" ініціює жорсткі обмеження на допустиму вагу...
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:46

"Укравтодор" ініціює жорсткі обмеження на допустиму вагу...

Пропонуємо до обговорення:
Україні пропонують значно зменшити максимально допустиму вагу вантажівок і користуватися європейськими габаритно-ваговими параметрами.

Дивися повний текст \"Укравтодор\" ініціює жорсткі обмеження на допустиму вагу фур (Інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:47

Так от воно що. Весни ще не було, а доріг вже нема... Фури винуваті... Може руки не з того місця ростуть?
злий клоун
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:59

Для таких дорог 10 тонн и то многовато будет.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:05

Пятый год уже "инициируют".Всё заканчивается на пиар бла-бла-бла.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:06

Re: "Укравтодор" ініціює жорсткі обмеження на допустиму вагу

Тут ви неправі - не так давно "хвиль" вичавлених в дорозі не було практично ніде - а зараз скрізь - це явно заважкі авто . Плюс все-таки кілька доріг у нас є правильно зроблених - але і вони дуже швидко почали руйнуватися . Робили експертні перевірки якості будівництва цих доріг - відхилень не знайшли ... Але руйнуються .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:06

  Puente написав:Тут ви неправі - не так давно "хвиль" вичавлених в дорозі не було практично ніде - а зараз скрізь - це явно заважкі авто . Плюс все-таки кілька доріг у нас є правильно зроблених - але і вони дуже швидко почали руйнуватися . Робили експертні перевірки якості будівництва цих доріг - відхилень не знайшли ... Але руйнуються .

Не зовсім так. У нас дороги практично не будуються - лише реконструюють, ремонтують старі. Тобто, зняли фрезою верхній шар асфальту (з ямами) + поклали 2 нові шари асфальту. Основа залишилася стара. А основа проектувалася в 60-ті під зовсім інше навантаження (по кількості авто та їх масі). Тому за декілька років знову з"являються тріщини, ями та ін. Хоча, звичайно, брак та недотримання технологій при ремонті - теж дуже впливають на якість доріг.
manko74
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:26

Украине предлагают значительно уменьшить максимально допустимый вес грузовиков и пользоваться европейскими габаритно-весовыми параметрами.

Новые нормы позволят сохранить от разрушения отремонтированы дороги, пишет “Укравтодор” в Facebook.
...
Вес в 40 тонн допустим только для некоторых комбинированных грузовиков с 4-6 осями.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44248 ... nfografika

Укравтодор забыл, о чем он писал менее полугода назад?
08.08.2018
В Украине всего 25% дорог построены по евростандартам и выдерживают грузовики весом до 34 тонн, имеющие шесть осей. Большинство же построены еще в советские времена и выдерживают ТС, которые весят до 21 тонны.

В общем, последние имеют протяженность около 70 тысяч километров, сообщает “Укравтодор” в Facebook.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43201 ... nfografika
Общий километраж дорог Украины равняется 172,4 тысячам км.
...
Международные дороги набирают примерно 5% от всего километража автодорог Украины.
...
Национальные дороги формируют примерно 3% от всех дорог Украины.
...
Региональные дороги набирают примерно 4% от всех дорог Украины.
...
Территориальные дороги набирают 18% от всего километража дорог Украины.
...
Районные дороги набирают 51% от всех дорожных полотен Украины.
...
Сельские дороги в Украине формируют 18%.
...

https://auto.today/bok/4274-kak-klassif ... raine.html
По качеству автомобильных дорог по состоянию на 2017 год Украина заняла 130-е место среди 137-ми стран мира.

https://gordonua.com/news/science/po-ka ... 49228.html
Оригинал исследования:
Quality of roads

In your country, how is the quality (extensiveness and condition) of road infrastructure [1 = extremely poor—among the worst in the world; 7 = extremly good—among the best in the world]

1 United Arab Emirates 6.4 0.00% from best
2 Singapore 6.3 0.34% from best
3 Switzerland 6.3 0.61% from best
4 Hong Kong SAR 6.2 2.53% from best
5 Netherlands 6.1 3.64% from best
6 Japan 6.1 4.08% from best
7 France 6.0 4.99% from best
8 Portugal 6.0 5.51% from best
9 Austria 6.0 6.49% from best
10 United States 5.7 9.96% from best
...
130 Ukraine 2.4 61.61% from best
131 Paraguay 2.4 62.74% from best
132 Yemen 2.3 63.60% from best
133 Guinea 2.2 64.72% from best
134 Madagascar 2.2 65.97% from best
135 Haiti 2.1 67.65% from best
136 Congo, Democratic Rep. 2.1 67.68% from best
137 Mauritania 2.0 68.44% from best

http://reports.weforum.org/global-compe ... es=EOSQ057
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:55

Re: "Укравтодор" ініціює жорсткі обмеження на допустиму вагу

Та вже задрали ці переповнені фури. Вони мнуть все покриття підряд, не тільки асфальт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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