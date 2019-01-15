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"Укравтодор" ініціює жорсткі
обмеження на допустиму вагу...

"Укравтодор" ініціює жорсткі обмеження на допустиму вагу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:47

Та хай хоть вводять обмеження в 1т на 1-ну вісь. Але поки ці обмеженя не будуть супроводжуватись контролем при в*їзді/виїзді з кожного місця призначення і проміжні контрольні пункти, на яких не потрібно зупинятися, де поліції достатньо раз в день приїхати, та зчитати нових порушників, яким точно випишуть штраф, а не можливо.
То ніхто навіть читати ці закони не буде. Я вже мовчу про їх слідування.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:29

  jeugen написав:Та хай хоть вводять обмеження в 1т на 1-ну вісь. Але поки ці обмеженя не будуть супроводжуватись контролем при в*їзді/виїзді з кожного місця призначення і проміжні контрольні пункти, на яких не потрібно зупинятися, де поліції достатньо раз в день приїхати, та зчитати нових порушників, яким точно випишуть штраф, а не можливо.
То ніхто навіть читати ці закони не буде. Я вже мовчу про їх слідування.


Зачем куда то приезжать и считывать? Все это давно можно делать програма, автоматически и дистанционно. Только квитанцию в конверт укладывай, да по почте хозяину машины отправляй.
EKO
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