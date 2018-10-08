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"Укравтодор" ініціює жорсткі обмеження на допустиму вагу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 17:47
Та хай хоть вводять обмеження в 1т на 1-ну вісь. Але поки ці обмеженя не будуть супроводжуватись контролем при в*їзді/виїзді з кожного місця призначення і проміжні контрольні пункти, на яких не потрібно зупинятися, де поліції достатньо раз в день приїхати, та зчитати нових порушників, яким точно випишуть штраф, а не можливо.
То ніхто навіть читати ці закони не буде. Я вже мовчу про їх слідування.
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jeugen
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:29
jeugen написав:
Та хай хоть вводять обмеження в 1т на 1-ну вісь. Але поки ці обмеженя не будуть супроводжуватись контролем при в*їзді/виїзді з кожного місця призначення і проміжні контрольні пункти, на яких не потрібно зупинятися, де поліції достатньо раз в день приїхати, та зчитати нових порушників, яким точно випишуть штраф
, а не можливо.
То ніхто навіть читати ці закони не буде. Я вже мовчу про їх слідування.
Зачем куда то приезжать и считывать? Все это давно можно делать програма, автоматически и дистанционно. Только квитанцию в конверт укладывай, да по почте хозяину машины отправляй.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 20:24
yanyura
Хто вище б,е - той краще грає.
До виборів потрібно про щось блєять.
От майже кожного року и гадять...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 20:29
А на самом деле - танки и бмп шки - дорогам столько вреда не принесли, сколько тяжеловозы.
И их за эти годы утроилось.
На юге хлеб стали возить с полей большегрузами - дороги, что от царя Гороха строились и стояли - КОНЧИЛИСЬ.
А там их ни одна... гиперлупа строить не будет.
Украина насильно загонется в разруху - платные дороги строить паханам нужно. Вернее "бизнес" по грабежам на дороге с шлакбаумом. (спят и просыпаются в холодном поту, что сосед бесплатно по дороге проехал.)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 23:41
Нет контроля.
Потому законы можно хоть на заборе писать...
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priem_metalla86
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Додано: Сер 23 січ, 2019 06:19
R2 написав:
"Укравтодор" ініціює жорсткі обмеження на допустиму вагу фур
А дороги под максимальную нагрузку строить не пробовали? В Израиле когда водителям туравтобусов задавал вопрос о максимальном весе транспорта меня не понимали. А там летом температура побольше будет и асфальт почему-то не плавится и не проседает
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