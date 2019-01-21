RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінсоцполітики назвали
кількість субсидіантів

У Мінсоцполітики назвали кількість субсидіантів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:53

У Мінсоцполітики назвали кількість субсидіантів

Пропонуємо до обговорення:
Рева зазначив, що кількість субсидіантів рахують по закінченні опалювального сезону.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали кількість субсидіантів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86833
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:53

Про остальные 2 миллиона промолчал.. м-к
Patrick
 
Повідомлень: 366
З нами з: 18.09.13
Подякував: 229 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:55

Много Ревы на finance.ua
Patrick
 
Повідомлень: 366
З нами з: 18.09.13
Подякував: 229 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, Imp, nalim, Pavlentiy і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кількість банків в Росії за п'ять років скоротилася вдвічі
R2 » Пон 21 січ, 2019 12:00
9 255
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 09:55
Волгарь
В Мінсоцполітики назвали ризики монетизації субсидій...
R2 » Пон 21 січ, 2019 16:16
9 208
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 09:40
nalim
У Нафтогазі назвали собівартість видобутку природного газу 1, 2
R2 » Пон 21 січ, 2019 12:15
10 670
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 09:37
nalim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66614)
22.01.2019 10:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.