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У Мінсоцполітики назвали кількість субсидіантів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 09:53
Пропонуємо до обговорення:
Рева зазначив, що кількість субсидіантів рахують по закінченні опалювального сезону.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали кількість субсидіантів
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R2
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Додано: Вів 22 січ, 2019 09:53
Про остальные 2 миллиона промолчал.. м-к
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Додано: Вів 22 січ, 2019 09:55
Много Ревы на finance.ua
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