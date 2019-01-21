Рева зазначив, що кількість субсидіантів рахують по закінченні опалювального сезону.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали кількість субсидіантів.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 09:53
У Мінсоцполітики назвали кількість субсидіантів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали кількість субсидіантів.
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:19
До марта количество субсидиантов со стороны Минсоцполитики точно снижаться не будет. Вероятно, что даже будет расширена база получателей.
Грядет т.н. монетизация субсидий, проводимая якобы в качестве эксперимента.
Но эксперимент (почему то - сделаем вид, что пока непонятно, почему) решили делать не на одной области, а по всей стране. Так, люди получат живые деньги в аккурат перед выборами, и воспримут это как бонус. Это сильная предвыборная технология - и рейтинг поправить, и своих денег на это не положить.
Вообще я считаю, что монетизация субсидий - грамотное решение, но то, как ее реализовывают, вызывает лишь сожаления.
Во-первых, это делается не под конец отопительного сезона, а перед его началом.
Во-вторых, давать деньги перед выборами - это неприкрытый подкуп.
Я понимаю, что идея дать в марте-апреле тем и удобна, что летом можно будет объявить эксперимент неэффективным. Мол, высокое нецелевое использование денег. Но если по правде, на то ведь и был расчет!
В итоге, хорошая идея будет (одна из немногих) похоронена...
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:43
З кожним врізанням норм споживання газу на опалення,- кількість субсидіантів зменується. Селяни масово вирубують лісопосадки. Чергують ночами біля своїх топок, щоб не затухли дрова та не охолола вода в батареях опалення. Ринкові ціни на газ потрібні не населенню, а продавцям газу. Монетизація субсидій не вплине позитивно для споживача. Це, лише, цинічний передвиборний трюк, що призведе до погіршення становища. Частина населення їх просто проп'є.
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:53
zРадио, +1! Полностью с вами согласен. Также отнес бы к минусам - загон субсидиантов в ощадбанк - по сравнению с тем же приватом он проигрывает по всем критериям.
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