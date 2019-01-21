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У Мінсоцполітики назвали
кількість субсидіантів

У Мінсоцполітики назвали кількість субсидіантів
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:53

У Мінсоцполітики назвали кількість субсидіантів

Пропонуємо до обговорення:
Рева зазначив, що кількість субсидіантів рахують по закінченні опалювального сезону.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали кількість субсидіантів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:53

Про остальные 2 миллиона промолчал.. м-к
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:55

Много Ревы на finance.ua
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:19

До марта количество субсидиантов со стороны Минсоцполитики точно снижаться не будет. Вероятно, что даже будет расширена база получателей.

Грядет т.н. монетизация субсидий, проводимая якобы в качестве эксперимента.

Но эксперимент (почему то - сделаем вид, что пока непонятно, почему) решили делать не на одной области, а по всей стране. Так, люди получат живые деньги в аккурат перед выборами, и воспримут это как бонус. Это сильная предвыборная технология - и рейтинг поправить, и своих денег на это не положить.

Вообще я считаю, что монетизация субсидий - грамотное решение, но то, как ее реализовывают, вызывает лишь сожаления.

Во-первых, это делается не под конец отопительного сезона, а перед его началом.
Во-вторых, давать деньги перед выборами - это неприкрытый подкуп.

Я понимаю, что идея дать в марте-апреле тем и удобна, что летом можно будет объявить эксперимент неэффективным. Мол, высокое нецелевое использование денег. Но если по правде, на то ведь и был расчет! :mrgreen:

В итоге, хорошая идея будет (одна из немногих) похоронена...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:43

З кожним врізанням норм споживання газу на опалення,- кількість субсидіантів зменується. Селяни масово вирубують лісопосадки. Чергують ночами біля своїх топок, щоб не затухли дрова та не охолола вода в батареях опалення. Ринкові ціни на газ потрібні не населенню, а продавцям газу. Монетизація субсидій не вплине позитивно для споживача. Це, лише, цинічний передвиборний трюк, що призведе до погіршення становища. Частина населення їх просто проп'є.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:45

А это зависит как ставить вопрос. Детали ж реву не интересуют
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:53

zРадио, +1! Полностью с вами согласен. Также отнес бы к минусам - загон субсидиантов в ощадбанк - по сравнению с тем же приватом он проигрывает по всем критериям.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:07

Хвастается, что с нулевым доходом повыявляли. А если кто-то, например, за больным человеком, либо просто временно нигде не работает, а средства к существованию берет из запасов и от родственников? Их тоже "выявили". Сдохни и умри, но ты должен где-то работать на минималку или, значит, ты работаешь зарубежом. Что за странная логика? Вся система субсидий направлена на обогащение правящей верхушки за счёт граждан Украины. Из-за завышенных цен на газ.
ygn
 
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