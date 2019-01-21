У Мінсоцполітики назвали кількість субсидіантів

Додано: Вів 22 січ, 2019 11:19

До марта количество субсидиантов со стороны Минсоцполитики точно снижаться не будет. Вероятно, что даже будет расширена база получателей.Грядет т.н. монетизация субсидий, проводимая якобы в качестве эксперимента.Но эксперимент (почему то - сделаем вид, что пока непонятно, почему) решили делать не на одной области, а по всей стране. Так, люди получат живые деньги в аккурат перед выборами, и воспримут это как бонус. Это сильная предвыборная технология - и рейтинг поправить, и своих денег на это не положить.Вообще я считаю, что монетизация субсидий - грамотное решение, но то, как ее реализовывают, вызывает лишь сожаления.Во-первых, это делается не под конец отопительного сезона, а перед его началом.Во-вторых, давать деньги перед выборами - это неприкрытый подкуп.Я понимаю, что идея дать в марте-апреле тем и удобна, что летом можно будет объявить эксперимент неэффективным. Мол, высокое нецелевое использование денег. Но если по правде, на то ведь и был расчет!В итоге, хорошая идея будет (одна из немногих) похоронена...