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У Львові за підтримки ТАСКОМБАНКУ пройде студентський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 09:55
Пропонуємо до обговорення:
28-29 січня у Львові у рамках платформи для молодих ІТ-спеціалістів та студентів Hackathon Lviv пройде студентський ідеатон. Захід організовано Управлінням ІТ Львівської міської ради за підтримки ТАСКОМБАНКУ та ІТ-компанії SoftServe.
Дивися повний текст У Львові за підтримки ТАСКОМБАНКУ пройде студентський ідеатон
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