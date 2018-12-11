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У Львові за підтримки ТАСКОМБАНКУ
пройде студентський...

У Львові за підтримки ТАСКОМБАНКУ пройде студентський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:55

У Львові за підтримки ТАСКОМБАНКУ пройде студентський...

Пропонуємо до обговорення:
28-29 січня у Львові у рамках платформи для молодих ІТ-спеціалістів та студентів Hackathon Lviv пройде студентський ідеатон. Захід організовано Управлінням ІТ Львівської міської ради за підтримки ТАСКОМБАНКУ та ІТ-компанії SoftServe.

Дивися повний текст У Львові за підтримки ТАСКОМБАНКУ пройде студентський ідеатон.
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