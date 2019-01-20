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МВФ дав новий прогноз
щодо цін на нафту

МВФ дав новий прогноз щодо цін на нафту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:08

МВФ дав новий прогноз щодо цін на нафту

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо цін на нафту в 2019 і 2020 роках, скорегувавши його до рівня нижче 60 доларів за барель, сказано в новій доповіді організації World Economic Outlook.

Дивися повний текст МВФ дав новий прогноз щодо цін на нафту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:08

Прогнозы давать очень легко. Если видишь, что не сбываются, то просто корректируешь прогноз. Безошибочная схема.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:27

Re: МВФ дав новий прогноз щодо цін на нафту

Все залежить від зростання видобутку нафти в США і коли СА набридне скорочувати видобуток, втрачаючи долю ринку. Коли СА набридне, тоді нафта обвалиться до $30-40 за барель. Навряд чи це трапиться цього року.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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