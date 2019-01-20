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МВФ дав новий прогноз щодо цін на нафту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:08
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо цін на нафту в 2019 і 2020 роках, скорегувавши його до рівня нижче 60 доларів за барель, сказано в новій доповіді організації World Economic Outlook.
Дивися повний текст МВФ дав новий прогноз щодо цін на нафту
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R2
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Додано: Вів 22 січ, 2019 10:08
Прогнозы давать очень легко. Если видишь, что не сбываются, то просто корректируешь прогноз. Безошибочная схема.
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nalim
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Додано: Вів 22 січ, 2019 10:27
Все залежить від зростання видобутку нафти в США і коли СА набридне скорочувати видобуток, втрачаючи долю ринку. Коли СА набридне, тоді нафта обвалиться до $30-40 за барель. Навряд чи це трапиться цього року.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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