Покупка /Продажа Слитки, Монеты Золото/Серебро, Лом

Додано: Вів 22 січ, 2019 10:27

Покупка/Продажа банковских слитков и монет из Золота и Серебра.



Цена договорная.



Для быстрого ответа пишите в вайбер 0631345564, или звоните 0639669464 Влад.



Киев

Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha