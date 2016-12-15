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Покупка /Продажа Слитки,
Монеты Золото/Серебро, Лом

Покупка /Продажа Слитки, Монеты Золото/Серебро, Лом
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:27

Покупка /Продажа Слитки, Монеты Золото/Серебро, Лом

Покупка/Продажа банковских слитков и монет из Золота и Серебра.

Цена договорная.

Для быстрого ответа пишите в вайбер 0631345564, или звоните 0639669464 Влад.

Киев
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
 
Повідомлень: 649
З нами з: 21.03.14
Подякував: 110 раз.
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