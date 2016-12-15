Покупка/Продажа банковских слитков и монет из Золота и Серебра.
Цена договорная.
Для быстрого ответа пишите в вайбер 0631345564, или звоните 0639669464 Влад.
Киев
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:27
Покупка /Продажа Слитки, Монеты Золото/Серебро, Лом
Покупка/Продажа банковских слитков и монет из Золота и Серебра.
Цена договорная.
Для быстрого ответа пишите в вайбер 0631345564, или звоните 0639669464 Влад.
Киев
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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