Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що у великих містах пасажирські перевезення повинні здійснювати великі автобуси, а маршрутки повинні зникнути як клас.
Дивися повний текст Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:11
Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян.
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:41
Ну может Омеля хочет перенять европейский опыт и сделать как в Люксембурге, то я за.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44250 ... besplatnym
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:03
Маршрутки необходимы, но в ограниченном количестве чистые и целые!!!
Автобус хорош своим комфортом, но он не справится с объемами потока пассажиров и скоростью. Неужели они этого не понимают. Должно быть комбо.
В США, на которую смотрят наши правители, автобусы существуют т.к. почти у каждого жителя есть машина. Нам же эти прелести жизни не всем по карману.
Шо у нас из крайности в крайность...?(
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