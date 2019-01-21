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Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:11
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що у великих містах пасажирські перевезення повинні здійснювати великі автобуси, а маршрутки повинні зникнути як клас.
Дивися повний текст Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:12
Днепр пишется через е, а Кипр через и. Передайте это Омельяну.
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p_a_l
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:41
Ну может Омеля хочет перенять европейский опыт и сделать как в Люксембурге, то я за.https://news.finance.ua/ru/news/-/44250 ... besplatnym
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tigr-uu
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Додано: Вів 22 січ, 2019 12:03
Маршрутки необходимы, но в ограниченном количестве чистые и целые!!!
Автобус хорош своим комфортом, но он не справится с объемами потока пассажиров и скоростью. Неужели они этого не понимают. Должно быть комбо.
В США, на которую смотрят наши правители, автобусы существуют т.к. почти у каждого жителя есть машина. Нам же эти прелести жизни не всем по карману.
Шо у нас из крайности в крайность...?(
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magneet
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Додано: Вів 22 січ, 2019 12:08
magneet написав:Маршрутки необходимы, но в ограниченном количестве чистые и целые!!!
Автобус хорош своим комфортом, но он не справится с объемами потока пассажиров и скоростью. Неужели они этого не понимают. Должно быть комбо.
В США, на которую смотрят наши правители, автобусы существуют т.к. почти у каждого жителя есть машина. Нам же эти прелести жизни не всем по карману.
Шо у нас из крайности в крайность...?(
Со всем автобусы прекрасно справятся.
Маршрутки имеют смысл в небольших городах
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Додано: Вів 22 січ, 2019 12:15
magneet написав:
Маршрутки необходимы, но в ограниченном количестве чистые и целые!!!
Автобус хорош своим комфортом, но он не справится с объемами потока пассажиров и скоростью. Неужели они этого не понимают. Должно быть комбо.
В США, на которую смотрят наши правители, автобусы существуют т.к. почти у каждого жителя есть машина. Нам же эти прелести жизни не всем по карману.
Шо у нас из крайности в крайность...?(
Расскажу жителям Вены.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 12:28
Покройте город метро и люди спасибо скажут.
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nalim
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