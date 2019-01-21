Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян
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katso написав:Давно пора эти маршрутки убрать к чертям - минимум как теневой оборот наличных средств.... Как же это во всем мире сколько б не было людей - но заходят все через переднюю дверь сразу покупают билеты у водителя - и нету всех этих воплей "Щэ трое нэ пэрэдало!"
Это вы наверное из салона своего мерседеса глаголите? Если автобусы будут ездить каждые 3-5 минут по всем текущим маршрутам, где курсируют маршрутки, то почему бы и нет. Но ведь такого не планируется. Да по сути и автобусы не очень нужны, есть ведь метро, а дальше и пешком куда нужно холопы дойти могут? 150лет назад не было автобусов, и жили ведь как-то...
Бред! это полный бред! И монополя тупейшая. На маршрутах где нет маршруток ждать на остановке ПОЛ ЧАСА НАДО!!! капец полный. А так через 2 мин. транспорт ходит. Что они несут! хотяб метро тогда построили.