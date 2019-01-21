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Маршрутки у великих містах
повинні зникнути як клас — Омелян

Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:10

  katso написав:Давно пора эти маршрутки убрать к чертям - минимум как теневой оборот наличных средств.... Как же это во всем мире сколько б не было людей - но заходят все через переднюю дверь сразу покупают билеты у водителя - и нету всех этих воплей "Щэ трое нэ пэрэдало!"


Это вы наверное из салона своего мерседеса глаголите? Если автобусы будут ездить каждые 3-5 минут по всем текущим маршрутам, где курсируют маршрутки, то почему бы и нет. Но ведь такого не планируется. Да по сути и автобусы не очень нужны, есть ведь метро, а дальше и пешком куда нужно холопы дойти могут? 150лет назад не было автобусов, и жили ведь как-то...
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:26

Чтобы маршрутки "зникли як клас" сначала должны зникнути те, кто крышует этот бизнес. Кто бы это мог быть, к кому ведет цепочка :roll: :twisted:
fler
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:27

  Евгений Н. написав: 150лет назад не было автобусов, и жили ведь как-то...


150 лет назад население Киева было 200 тыс. человек, его и без автобусов обойти можно было...
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:28

  fler написав:Чтобы маршрутки "зникли як клас" сначала должны зникнути те, кто крышует этот бизнес. Кто бы это мог быть, к кому ведет цепочка :roll: :twisted:


Цепочка ведет в корпорацию "Богдан"
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:42

  Евгений Н. написав:Если автобусы будут ездить каждые 3-5 минут по всем текущим маршрутам, где курсируют маршрутки, то почему бы и нет. Но ведь такого не планируется.


А почему маршрутки могут а автобусы "не планируется"? :roll:
katso
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:13

Re: Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Ом

Бред! это полный бред! И монополя тупейшая.
На маршрутах где нет маршруток ждать на остановке ПОЛ ЧАСА НАДО!!!
капец полный. А так через 2 мин. транспорт ходит. Что они несут! хотяб метро тогда построили.
Juna
 
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