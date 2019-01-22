Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян
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katso написав:Давно пора эти маршрутки убрать к чертям - минимум как теневой оборот наличных средств.... Как же это во всем мире сколько б не было людей - но заходят все через переднюю дверь сразу покупают билеты у водителя - и нету всех этих воплей "Щэ трое нэ пэрэдало!"
Это вы наверное из салона своего мерседеса глаголите? Если автобусы будут ездить каждые 3-5 минут по всем текущим маршрутам, где курсируют маршрутки, то почему бы и нет. Но ведь такого не планируется. Да по сути и автобусы не очень нужны, есть ведь метро, а дальше и пешком куда нужно холопы дойти могут? 150лет назад не было автобусов, и жили ведь как-то...
Бред! это полный бред! И монополя тупейшая. На маршрутах где нет маршруток ждать на остановке ПОЛ ЧАСА НАДО!!! капец полный. А так через 2 мин. транспорт ходит. Что они несут! хотяб метро тогда построили.
Juna написав:Бред! это полный бред! И монополя тупейшая. На маршрутах где нет маршруток ждать на остановке ПОЛ ЧАСА НАДО!!! капец полный. А так через 2 мин. транспорт ходит. Что они несут! хотяб метро тогда построили.
То что на тех маршрутах мало автобусов - не означает, что автобусы не справлялись бы с задачей маршруток, если бы они были. Какая монополия? Все те перевозчики, у которых в парке маршрутки, могут быть и с большими автобусами
Европейцы сами в Куритиба ездят учиться. Может и его безвозвратно в Бразилию? Всё равно штатовское гражданство ему карман жмёт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Juna написав:Бред! это полный бред! И монополя тупейшая. На маршрутах где нет маршруток ждать на остановке ПОЛ ЧАСА НАДО!!! капец полный. А так через 2 мин. транспорт ходит. Что они несут! хотяб метро тогда построили.
То что на тех маршрутах мало автобусов - не означает, что автобусы не справлялись бы с задачей маршруток, если бы они были. Какая монополия? Все те перевозчики, у которых в парке маршрутки, могут быть и с большими автобусами
"Как немножко знакомый с ОТ" - объясню одно: 1. Гарантийный срок ПС(автобусов) ограничен пятью годами.(при чём китаец например, как и европеец закладывает самоликвидацию в Автобусы по Закону) 2. Не ЛАЗы - отсутствует ремонтная база и запасные части.(для идиотов рекомендую вспомнить полицейские Приусы - они только по статье "ремонт" обошлись уже в двое больше рыночной стоимости) 3. Вместо капиталовложений в строительство новых веток метро деньги воруются тупо на откатах. 4. О Рельсовом транспорте: "столько, сколько эти ребята сделали для Украины" - ещё не сделал ни один Враг. 5. При наличии, не загруженных четырёх машиностроительных Заводов в Украине(что выпускают автобусы) - покупают хлам. 6. количество и качество транспорта на улицах регламентирую местные власти на тендере, где продают маршрут.
Вы не забывайте, что через 5 лет эту же сумму нужно будет выложить за новые автобусы. Стоит дать сейчас, возможность, бомбилам потрошить по рыночной стоимости - такси окажется дешевле, чем маршрутка, за то маршрутка будет в состоянии шо на выставке. А за эти пять лет она должна заработать ещё на пару новых автобусов. ................................................................................. Это и строительство мототрис, трамваев, троллейбусов, тепловозов, электровозов, станций, развития рельсового ЭКОЛОГИЧЕСКОГО транспорта.... Развития системы транзитного железнодорожного транспорта по "Великому Шелковому Пути"
- Откровенные грабежи и продажа интересов Украины.
Дякую, що витримали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.