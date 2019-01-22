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Маршрутки у великих містах
повинні зникнути як клас — Омелян

Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:10

  katso написав:Давно пора эти маршрутки убрать к чертям - минимум как теневой оборот наличных средств.... Как же это во всем мире сколько б не было людей - но заходят все через переднюю дверь сразу покупают билеты у водителя - и нету всех этих воплей "Щэ трое нэ пэрэдало!"


Это вы наверное из салона своего мерседеса глаголите? Если автобусы будут ездить каждые 3-5 минут по всем текущим маршрутам, где курсируют маршрутки, то почему бы и нет. Но ведь такого не планируется. Да по сути и автобусы не очень нужны, есть ведь метро, а дальше и пешком куда нужно холопы дойти могут? 150лет назад не было автобусов, и жили ведь как-то...
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:26

Чтобы маршрутки "зникли як клас" сначала должны зникнути те, кто крышует этот бизнес. Кто бы это мог быть, к кому ведет цепочка :roll: :twisted:
fler
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:27

  Евгений Н. написав: 150лет назад не было автобусов, и жили ведь как-то...


150 лет назад население Киева было 200 тыс. человек, его и без автобусов обойти можно было...
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:42

  Евгений Н. написав:Если автобусы будут ездить каждые 3-5 минут по всем текущим маршрутам, где курсируют маршрутки, то почему бы и нет. Но ведь такого не планируется.


А почему маршрутки могут а автобусы "не планируется"? :roll:
katso
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:13

Re: Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Ом

Бред! это полный бред! И монополя тупейшая.
На маршрутах где нет маршруток ждать на остановке ПОЛ ЧАСА НАДО!!!
капец полный. А так через 2 мин. транспорт ходит. Что они несут! хотяб метро тогда построили.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:36

  Juna написав:Бред! это полный бред! И монополя тупейшая.
На маршрутах где нет маршруток ждать на остановке ПОЛ ЧАСА НАДО!!!
капец полный. А так через 2 мин. транспорт ходит. Что они несут! хотяб метро тогда построили.

То что на тех маршрутах мало автобусов - не означает, что автобусы не справлялись бы с задачей маршруток, если бы они были.
Какая монополия? Все те перевозчики, у которых в парке маршрутки, могут быть и с большими автобусами
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 19:50

  tigr-uu написав:Ну может Омеля хочет перенять европейский опыт и сделать как в Люксембурге, то я за.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44250 ... besplatnym

Европейцы сами в Куритиба ездят учиться.
Может и его безвозвратно в Бразилию?
Всё равно штатовское гражданство ему карман жмёт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:02

  Faceless написав:
  Juna написав:Бред! это полный бред! И монополя тупейшая.
На маршрутах где нет маршруток ждать на остановке ПОЛ ЧАСА НАДО!!!
капец полный. А так через 2 мин. транспорт ходит. Что они несут! хотяб метро тогда построили.

То что на тех маршрутах мало автобусов - не означает, что автобусы не справлялись бы с задачей маршруток, если бы они были.
Какая монополия? Все те перевозчики, у которых в парке маршрутки, могут быть и с большими автобусами

"Как немножко знакомый с ОТ"
- объясню одно:
1. Гарантийный срок ПС(автобусов) ограничен пятью годами.(при чём китаец например, как и европеец закладывает самоликвидацию в Автобусы по Закону)
2. Не ЛАЗы - отсутствует ремонтная база и запасные части.(для идиотов рекомендую вспомнить полицейские Приусы - они только по статье "ремонт" обошлись уже в двое больше рыночной стоимости)
3. Вместо капиталовложений в строительство новых веток метро деньги воруются тупо на откатах.
4. О Рельсовом транспорте: "столько, сколько эти ребята сделали для Украины" - ещё не сделал ни один Враг.
5. При наличии, не загруженных четырёх машиностроительных Заводов в Украине(что выпускают автобусы) - покупают хлам.
6. количество и качество транспорта на улицах регламентирую местные власти на тендере, где продают маршрут.

Вы не забывайте, что через 5 лет эту же сумму нужно будет выложить за новые автобусы. Стоит дать сейчас, возможность, бомбилам потрошить по рыночной стоимости - такси окажется дешевле, чем маршрутка, за то маршрутка будет в состоянии шо на выставке. А за эти пять лет она должна заработать ещё на пару новых автобусов.
.................................................................................
Это и строительство мототрис, трамваев, троллейбусов, тепловозов, электровозов, станций, развития рельсового ЭКОЛОГИЧЕСКОГО транспорта.... Развития системы транзитного железнодорожного транспорта по "Великому Шелковому Пути"

- Откровенные грабежи и продажа интересов Украины.

Дякую, що витримали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:22

Министры-фантазёры должны исчезнуть как класс.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:38

Идея хорошая, но Омелян такое не реализует. Нет времени, ему нужно гиперлуп строить))
priem_metalla86
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