Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян

Додано: Вів 22 січ, 2019 17:10

katso написав: Давно пора эти маршрутки убрать к чертям - минимум как теневой оборот наличных средств.... Как же это во всем мире сколько б не было людей - но заходят все через переднюю дверь сразу покупают билеты у водителя - и нету всех этих воплей "Щэ трое нэ пэрэдало!" Давно пора эти маршрутки убрать к чертям - минимум как теневой оборот наличных средств.... Как же это во всем мире сколько б не было людей - но заходят все через переднюю дверь сразу покупают билеты у водителя - и нету всех этих воплей "Щэ трое нэ пэрэдало!"

Это вы наверное из салона своего мерседеса глаголите? Если автобусы будут ездить каждые 3-5 минут по всем текущим маршрутам, где курсируют маршрутки, то почему бы и нет. Но ведь такого не планируется. Да по сути и автобусы не очень нужны, есть ведь метро, а дальше и пешком куда нужно холопы дойти могут? 150лет назад не было автобусов, и жили ведь как-то...