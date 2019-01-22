Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян

Интересное дело, когда я учился в институте, общественного транспорта надо было ждать порой по 1,5-2 часа и тогда появились маршрутные ТАКСИ. И они реально были быстрыми и удобными. И без стоячих мест. Может кто помнит желтые газельки?
Со временем они росли и превратились в большие, медленные и раздолбанные автобусы. А теперь эти автобусы хотят заменить...автобусами? Очевидно, потом опять появятся маршрутки, дополнив, а затем и вытеснив "неоправдавших високого даверия".
Как говорил незабвенный Остап Берта-Мария Бендер-бей "Железный конь идет на смену крестьянской лошадке".