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Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян
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Додано: Сер 23 січ, 2019 01:24
Интересное дело, когда я учился в институте, общественного транспорта надо было ждать порой по 1,5-2 часа и тогда появились маршрутные ТАКСИ. И они реально были быстрыми и удобными. И без стоячих мест. Может кто помнит желтые газельки?
Со временем они росли и превратились в большие, медленные и раздолбанные автобусы. А теперь эти автобусы хотят заменить...автобусами? Очевидно, потом опять появятся маршрутки, дополнив, а затем и вытеснив "неоправдавших високого даверия".
Как говорил незабвенный Остап Берта-Мария Бендер-бей "Железный конь идет на смену крестьянской лошадке".
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rjkz
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Додано: Сер 23 січ, 2019 06:16
rjkz написав:
Интересное дело, когда я учился в институте, общественного транспорта надо было ждать порой по 1,5-2 часа и тогда появились маршрутные ТАКСИ. И они реально были быстрыми и удобными. И без стоячих мест. Может кто помнит желтые газельки?
Со временем они росли и превратились в большие, медленные и раздолбанные автобусы. А теперь эти автобусы хотят заменить...автобусами? Очевидно, потом опять появятся маршрутки, дополнив, а затем и вытеснив "неоправдавших високого даверия".
Как говорил незабвенный Остап Берта-Мария Бендер-бей "Железный конь идет на смену крестьянской лошадке".
Маршрутки появились потому, что функционировавший при СССР общественный транспорт, в частности, автобусы и троллейбусы, при незалежности приказал долго жить из-за "мудрой" экономической политики всяких Кравчуков, Пинзеников, Кучм. Также как вместо супермаркетов появились базары. Теперь когда основные фонды украдены и нужно снова зарабатывать на население крупный бизнес вытесняет мелких перевозчиков, базарников и пр. Конечно, исключительно из благородных побуждений
В игноре Kart, Sommer
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