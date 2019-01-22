Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян
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Интересное дело, когда я учился в институте, общественного транспорта надо было ждать порой по 1,5-2 часа и тогда появились маршрутные ТАКСИ. И они реально были быстрыми и удобными. И без стоячих мест. Может кто помнит желтые газельки? Со временем они росли и превратились в большие, медленные и раздолбанные автобусы. А теперь эти автобусы хотят заменить...автобусами? Очевидно, потом опять появятся маршрутки, дополнив, а затем и вытеснив "неоправдавших високого даверия". Как говорил незабвенный Остап Берта-Мария Бендер-бей "Железный конь идет на смену крестьянской лошадке".
rjkz написав:Интересное дело, когда я учился в институте, общественного транспорта надо было ждать порой по 1,5-2 часа и тогда появились маршрутные ТАКСИ. И они реально были быстрыми и удобными. И без стоячих мест. Может кто помнит желтые газельки? Со временем они росли и превратились в большие, медленные и раздолбанные автобусы. А теперь эти автобусы хотят заменить...автобусами? Очевидно, потом опять появятся маршрутки, дополнив, а затем и вытеснив "неоправдавших високого даверия". Как говорил незабвенный Остап Берта-Мария Бендер-бей "Железный конь идет на смену крестьянской лошадке".
Маршрутки появились потому, что функционировавший при СССР общественный транспорт, в частности, автобусы и троллейбусы, при незалежности приказал долго жить из-за "мудрой" экономической политики всяких Кравчуков, Пинзеников, Кучм. Также как вместо супермаркетов появились базары. Теперь когда основные фонды украдены и нужно снова зарабатывать на население крупный бизнес вытесняет мелких перевозчиков, базарников и пр. Конечно, исключительно из благородных побуждений
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
rjkz написав:Интересное дело, когда я учился в институте, общественного транспорта надо было ждать порой по 1,5-2 часа и тогда появились маршрутные ТАКСИ. И они реально были быстрыми и удобными. И без стоячих мест. Может кто помнит желтые газельки? Со временем они росли и превратились в большие, медленные и раздолбанные автобусы. А теперь эти автобусы хотят заменить...автобусами? Очевидно, потом опять появятся маршрутки, дополнив, а затем и вытеснив "неоправдавших високого даверия". Как говорил незабвенный Остап Берта-Мария Бендер-бей "Железный конь идет на смену крестьянской лошадке".
Маршрутки появились потому, что функционировавший при СССР общественный транспорт, в частности, автобусы и троллейбусы, при незалежности приказал долго жить из-за "мудрой" экономической политики всяких Кравчуков, Пинзеников, Кучм. Также как вместо супермаркетов появились базары. Теперь когда основные фонды украдены и нужно снова зарабатывать на население крупный бизнес вытесняет мелких перевозчиков, базарников и пр. Конечно, исключительно из благородных побуждений
Появились не только "маршрутки", но всё... даже частные автостанции. Которые, положив на обязательства, договора, и пр. "положили" от имени "Царя и отечества".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.