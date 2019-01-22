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Маршрутки у великих містах
повинні зникнути як клас — Омелян

Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 01:24

Re: Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Ом

Интересное дело, когда я учился в институте, общественного транспорта надо было ждать порой по 1,5-2 часа и тогда появились маршрутные ТАКСИ. И они реально были быстрыми и удобными. И без стоячих мест. Может кто помнит желтые газельки?
Со временем они росли и превратились в большие, медленные и раздолбанные автобусы. А теперь эти автобусы хотят заменить...автобусами? Очевидно, потом опять появятся маршрутки, дополнив, а затем и вытеснив "неоправдавших високого даверия".
Как говорил незабвенный Остап Берта-Мария Бендер-бей "Железный конь идет на смену крестьянской лошадке".
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 06:16

  rjkz написав:Интересное дело, когда я учился в институте, общественного транспорта надо было ждать порой по 1,5-2 часа и тогда появились маршрутные ТАКСИ. И они реально были быстрыми и удобными. И без стоячих мест. Может кто помнит желтые газельки?
Со временем они росли и превратились в большие, медленные и раздолбанные автобусы. А теперь эти автобусы хотят заменить...автобусами? Очевидно, потом опять появятся маршрутки, дополнив, а затем и вытеснив "неоправдавших високого даверия".
Как говорил незабвенный Остап Берта-Мария Бендер-бей "Железный конь идет на смену крестьянской лошадке".

Маршрутки появились потому, что функционировавший при СССР общественный транспорт, в частности, автобусы и троллейбусы, при незалежности приказал долго жить из-за "мудрой" экономической политики всяких Кравчуков, Пинзеников, Кучм. Также как вместо супермаркетов появились базары. Теперь когда основные фонды украдены и нужно снова зарабатывать на население крупный бизнес вытесняет мелких перевозчиков, базарников и пр. Конечно, исключительно из благородных побуждений
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:18

Для папуасов:
что ничто не вечно под луной,
статейка всплыла словно под обсуждения данной трагедии с министром:
https://biz.censor.net.ua/news/3107755/ ... oezda_koda
Хоть кто то в состоянии оценить во что это выльется при полном пакете?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:38

  shapo написав:
  rjkz написав:Интересное дело, когда я учился в институте, общественного транспорта надо было ждать порой по 1,5-2 часа и тогда появились маршрутные ТАКСИ. И они реально были быстрыми и удобными. И без стоячих мест. Может кто помнит желтые газельки?
Со временем они росли и превратились в большие, медленные и раздолбанные автобусы. А теперь эти автобусы хотят заменить...автобусами? Очевидно, потом опять появятся маршрутки, дополнив, а затем и вытеснив "неоправдавших високого даверия".
Как говорил незабвенный Остап Берта-Мария Бендер-бей "Железный конь идет на смену крестьянской лошадке".

Маршрутки появились потому, что функционировавший при СССР общественный транспорт, в частности, автобусы и троллейбусы, при незалежности приказал долго жить из-за "мудрой" экономической политики всяких Кравчуков, Пинзеников, Кучм. Также как вместо супермаркетов появились базары. Теперь когда основные фонды украдены и нужно снова зарабатывать на население крупный бизнес вытесняет мелких перевозчиков, базарников и пр. Конечно, исключительно из благородных побуждений


Появились не только "маршрутки", но всё... даже частные автостанции.
Которые, положив на обязательства, договора, и пр. "положили" от имени "Царя и отечества".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:47

Re: Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Ом

пиши не пиши омелян не прочитает
https://www.youtube.com/watch?v=9BcGZCcRe0o
https://www.youtube.com/watch?v=hv3xEbtBScg
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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