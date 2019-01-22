Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян

Додано: Сер 23 січ, 2019 10:40

Faceless написав: Juna написав: Бред! это полный бред! И монополя тупейшая.

На маршрутах где нет маршруток ждать на остановке ПОЛ ЧАСА НАДО!!!

капец полный. А так через 2 мин. транспорт ходит. Что они несут! хотяб метро тогда построили. Бред! это полный бред! И монополя тупейшая.На маршрутах где нет маршруток ждать на остановке ПОЛ ЧАСА НАДО!!!капец полный. А так через 2 мин. транспорт ходит. Что они несут! хотяб метро тогда построили.

То что на тех маршрутах мало автобусов - не означает, что автобусы не справлялись бы с задачей маршруток, если бы они были.

Какая монополия? Все те перевозчики, у которых в парке маршрутки, могут быть и с большими автобусами То что на тех маршрутах мало автобусов - не означает, что автобусы не справлялись бы с задачей маршруток, если бы они были.Какая монополия? Все те перевозчики, у которых в парке маршрутки, могут быть и с большими автобусами

Все зависит от того, какая задача решается.Для сохранения существующего интервала движения больших автобусов нужно ровно столько же, сколько маршрутных (на самом деле, даже больше, ибо средняя скорость большого автобуса ниже). При неизменном пассажиропотоке это означает рост себестоимости. Если бы г-н Омелян порадовал бы слушателей тем, что за его мечты пассажирам придется платить вдвое дороже, то, по крайней мере, сошел бы за честного иди... человека.Так как загруженные едва наполовину большие автобусы целью, скорее всего, не являются, то доверчивым слушателям стоило бы сообщить, что время ожидания увеличится в несколько раз (попробуйте днем в Киеве доехать со Львовской площади до Майдана и порадуйтесь крепости своей нервной системы, если у вас не появится желания посадить на кол убравшего с этого направления маршрутки).На практике же пассажиров ожидает и то, и другое: и поднятие тарифов, и увеличение времени ожидания и времени в пути. Вот только стоят ли того абстрактные фантазии Омеляна - далеко не факт.