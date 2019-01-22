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Маршрутки у великих містах
повинні зникнути як клас — Омелян

Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:18

Для папуасов:
что ничто не вечно под луной,
статейка всплыла словно под обсуждения данной трагедии с министром:
https://biz.censor.net.ua/news/3107755/ ... oezda_koda
Хоть кто то в состоянии оценить во что это выльется при полном пакете?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:47

Re: Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Ом

пиши не пиши омелян не прочитает
https://www.youtube.com/watch?v=9BcGZCcRe0o
https://www.youtube.com/watch?v=hv3xEbtBScg
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:37

rjkz А когда я учился в институте маршруток вообще не было. Общественным транспортом пользовался. Даже в час ночи троллейбусом домой можно было доехать. А потом появились первые РАФики. Там только сидеть можно было. Их и назвали маршрутными такси. )))
Частная инициатива нужна там, где возможна конкуренция и динамика. Общественный транспорт структура статичная - есть предопределенные маршруты и график движения по ним. Муниципальные перевозки - единый неделимый организм. Конкуренции тут быть не может. Может быть только здравый смысл и желание заботиться о людях.
ovg
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:40

  Faceless написав:
  Juna написав:Бред! это полный бред! И монополя тупейшая.
На маршрутах где нет маршруток ждать на остановке ПОЛ ЧАСА НАДО!!!
капец полный. А так через 2 мин. транспорт ходит. Что они несут! хотяб метро тогда построили.

То что на тех маршрутах мало автобусов - не означает, что автобусы не справлялись бы с задачей маршруток, если бы они были.
Какая монополия? Все те перевозчики, у которых в парке маршрутки, могут быть и с большими автобусами


Все зависит от того, какая задача решается.

Для сохранения существующего интервала движения больших автобусов нужно ровно столько же, сколько маршрутных (на самом деле, даже больше, ибо средняя скорость большого автобуса ниже). При неизменном пассажиропотоке это означает рост себестоимости. Если бы г-н Омелян порадовал бы слушателей тем, что за его мечты пассажирам придется платить вдвое дороже, то, по крайней мере, сошел бы за честного иди... человека.

Так как загруженные едва наполовину большие автобусы целью, скорее всего, не являются, то доверчивым слушателям стоило бы сообщить, что время ожидания увеличится в несколько раз (попробуйте днем в Киеве доехать со Львовской площади до Майдана и порадуйтесь крепости своей нервной системы, если у вас не появится желания посадить на кол убравшего с этого направления маршрутки).

На практике же пассажиров ожидает и то, и другое: и поднятие тарифов, и увеличение времени ожидания и времени в пути. Вот только стоят ли того абстрактные фантазии Омеляна - далеко не факт.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:48

  headshaker написав:На практике же пассажиров ожидает и то, и другое: и поднятие тарифов, и увеличение времени ожидания и времени в пути. Вот только стоят ли того абстрактные фантазии Омеляна - далеко не факт.


Абсолютно верно.
Омеляну не долго осталось сказки рассказывать, думаю следующий Новый год они вместе с Коболевым встретят в кругу своих семей в далеком США.

Подавляющее число сторонников замены маршруток на редко ходящие автобусы, это те, кто сам никогда не ездит на маршрутках, и никогда не стоит на остановках в непогоду, ожидая транспорта, а пользуется своим авто.

Достаточно провести массовый опрос пользователей маршруток - вы ходите стоять в два раза дольше на остановках, ожидая комфортабельного автобуса )))
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:15

Мальчику сказали напугать тех кто "держит" маршрутки. Естественно автобусы в городах наверное от 100К это логично и нормально, но вместо того, чтобы нести такой бред про убеждения, нужно вначале принять решение:

- Кто будет заниматься перевозками? (государство/частные компании, во втором случае сделать современные правила "игры" и упор на отечественного производителя автобусов, т.к. это 10тки тысяч автобусов по Украине)

- Проанализировать пассажиропотоки, для создания/сохранения маршрутов
- сделать современную платежную/навигационную системы с максимальным функционалом для перевозчика и удобством для пользователей)

А по поводу маленьких автобусов мальчик не прав, 99,9% людей при переезде в др. квартиру не нанимает 20т фуру!

Если есть необходимость на маршруте использовать большие автобусы она должна быть реализована, если такого пассажиропотока нет, зачем тратить лишние деньги и загромождать дороги!

А вот Неоплан нужно проверить на предмет взяточничества. А если контракт не прямой, то это уже не в какие ворота не лезет!
shkarapet
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:16

  headshaker написав:Все зависит от того, какая задача решается.
Так как загруженные едва наполовину большие автобусы целью, скорее всего, не являются...
На практике же пассажиров ожидает и то, и другое: и поднятие тарифов, и увеличение времени ожидания и времени в пути...

Вот именно. Было б сказано. Часто (особенно перед выборами) министры говорят то, что людям хочется слышать. Но это вовсе не означает, что они собираются это воплощать :wink: "Срубить бабла" с маршрутчиков, пугая их проверками - это да :D
fler
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:19

  shapo написав:
  rjkz написав:Интересное дело, когда я учился в институте, общественного транспорта надо было ждать порой по 1,5-2 часа и тогда появились маршрутные ТАКСИ. И они реально были быстрыми и удобными. И без стоячих мест. Может кто помнит желтые газельки?
Со временем они росли и превратились в большие, медленные и раздолбанные автобусы. А теперь эти автобусы хотят заменить...автобусами? Очевидно, потом опять появятся маршрутки, дополнив, а затем и вытеснив "неоправдавших високого даверия".
Как говорил незабвенный Остап Берта-Мария Бендер-бей "Железный конь идет на смену крестьянской лошадке".

Маршрутки появились потому, что функционировавший при СССР общественный транспорт, в частности, автобусы и троллейбусы, при незалежности приказал долго жить из-за "мудрой" экономической политики всяких Кравчуков, Пинзеников, Кучм. Также как вместо супермаркетов появились базары. Теперь когда основные фонды украдены и нужно снова зарабатывать на население крупный бизнес вытесняет мелких перевозчиков, базарников и пр. Конечно, исключительно из благородных побуждений

+1

примерно так же оставили бабушек без семечного бизнеса, мелких ЧП без пива (при этом цена подскачила в 2 с чем то раз и т.д....
shkarapet
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:33

  headshaker написав:
  Faceless написав:
  Juna написав:Бред! это полный бред! И монополя тупейшая.
На маршрутах где нет маршруток ждать на остановке ПОЛ ЧАСА НАДО!!!
капец полный. А так через 2 мин. транспорт ходит. Что они несут! хотяб метро тогда построили.

То что на тех маршрутах мало автобусов - не означает, что автобусы не справлялись бы с задачей маршруток, если бы они были.
Какая монополия? Все те перевозчики, у которых в парке маршрутки, могут быть и с большими автобусами


Все зависит от того, какая задача решается.

Для сохранения существующего интервала движения больших автобусов нужно ровно столько же, сколько маршрутных (на самом деле, даже больше, ибо средняя скорость большого автобуса ниже). При неизменном пассажиропотоке это означает рост себестоимости. Если бы г-н Омелян порадовал бы слушателей тем, что за его мечты пассажирам придется платить вдвое дороже, то, по крайней мере, сошел бы за честного иди... человека.

Так как загруженные едва наполовину большие автобусы целью, скорее всего, не являются, то доверчивым слушателям стоило бы сообщить, что время ожидания увеличится в несколько раз (попробуйте днем в Киеве доехать со Львовской площади до Майдана и порадуйтесь крепости своей нервной системы, если у вас не появится желания посадить на кол убравшего с этого направления маршрутки).

На практике же пассажиров ожидает и то, и другое: и поднятие тарифов, и увеличение времени ожидания и времени в пути. Вот только стоят ли того абстрактные фантазии Омеляна - далеко не факт.

Вынужден отметить Вашу неспособность интерпритировать написанное в цифры:
1. Метро, трамваи, троллейбусы... - большие капиталовложения и длительный срок получения прибыли.
2. Автобус, маршрутка, автомобиль... - вложения в дороги уже есть, купил-поехал. Минимальный срок введения в эксплуатацию. Большие эксплуатационные расходы, экологические риски, риски аварий, погоды, и т.д.

И того:(а каждый параметр считается без отката)
Через 5 лет эксплуатации, по прибыли метро, трамвай, троллейбус, - оказывается прибыльнее, чем Автобус, маршрутка, автомобиль.

Омелян - свои деньги платит?
Омелян будет иметь "долю малую" с оборудки с покупкой? - святое дело!
И нах. ему та Украина и её транспорт? У него есть гражданство США - главное успеть"заработать"(купить за чужие деньги) здесь.
Ибо там(США) - работать нужно.

Немец к примеру официально вносит в ценообразование статью "За продвижение современного немецкого"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:41

  freeze написав:Достаточно провести массовый опрос пользователей маршруток - вы ходите стоять в два раза дольше на остановках, ожидая комфортабельного автобуса )))


Почему не рассматривается вариант опроса "готовы ли Вы платить в 2 раза больше за поездку на часто регулярно курсирующем чистом незабитом автобусе где заход только через переднюю дверь и водитель выдает билеты в строгом соответствии с разрешенном по техпаспорту количестве сидячих и стоячих мест"?

Я лично за такой сервис платить в 2 раза больше - 20 гривен - готов.

Ну конечно может кому милее запихаться через заднюю дверь в битком забитую маршрутку и вообще не заплатить также как еще половина маршрутки - потому что водителю влом орать на них - он и так себе в карман положил никто не контролирует сколько - но ведь государство как бы существует для того чтоб жизнь людей упорядочивать - а маршрутки в том виде как сейчас - это анархия!
katso
 
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