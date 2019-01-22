Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян

что ничто не вечно под луной,
статейка всплыла словно под обсуждения данной трагедии с министром:
Хоть кто то в состоянии оценить во что это выльется при полном пакете?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:18
Для папуасов:
что ничто не вечно под луной,
статейка всплыла словно под обсуждения данной трагедии с министром:
Хоть кто то в состоянии оценить во что это выльется при полном пакете?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:47
Re: Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Ом
пиши не пиши омелян не прочитает
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Сер 23 січ, 2019 10:37
rjkz А когда я учился в институте маршруток вообще не было. Общественным транспортом пользовался. Даже в час ночи троллейбусом домой можно было доехать. А потом появились первые РАФики. Там только сидеть можно было. Их и назвали маршрутными такси. )))
Частная инициатива нужна там, где возможна конкуренция и динамика. Общественный транспорт структура статичная - есть предопределенные маршруты и график движения по ним. Муниципальные перевозки - единый неделимый организм. Конкуренции тут быть не может. Может быть только здравый смысл и желание заботиться о людях.
Додано: Сер 23 січ, 2019 10:40
Все зависит от того, какая задача решается.
Для сохранения существующего интервала движения больших автобусов нужно ровно столько же, сколько маршрутных (на самом деле, даже больше, ибо средняя скорость большого автобуса ниже). При неизменном пассажиропотоке это означает рост себестоимости. Если бы г-н Омелян порадовал бы слушателей тем, что за его мечты пассажирам придется платить вдвое дороже, то, по крайней мере, сошел бы за честного иди... человека.
Так как загруженные едва наполовину большие автобусы целью, скорее всего, не являются, то доверчивым слушателям стоило бы сообщить, что время ожидания увеличится в несколько раз (попробуйте днем в Киеве доехать со Львовской площади до Майдана и порадуйтесь крепости своей нервной системы, если у вас не появится желания посадить на кол убравшего с этого направления маршрутки).
На практике же пассажиров ожидает и то, и другое: и поднятие тарифов, и увеличение времени ожидания и времени в пути. Вот только стоят ли того абстрактные фантазии Омеляна - далеко не факт.
Додано: Сер 23 січ, 2019 10:48
Абсолютно верно.
Омеляну не долго осталось сказки рассказывать, думаю следующий Новый год они вместе с Коболевым встретят в кругу своих семей в далеком США.
Подавляющее число сторонников замены маршруток на редко ходящие автобусы, это те, кто сам никогда не ездит на маршрутках, и никогда не стоит на остановках в непогоду, ожидая транспорта, а пользуется своим авто.
Достаточно провести массовый опрос пользователей маршруток - вы ходите стоять в два раза дольше на остановках, ожидая комфортабельного автобуса )))
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:15
Мальчику сказали напугать тех кто "держит" маршрутки. Естественно автобусы в городах наверное от 100К это логично и нормально, но вместо того, чтобы нести такой бред про убеждения, нужно вначале принять решение:
- Кто будет заниматься перевозками? (государство/частные компании, во втором случае сделать современные правила "игры" и упор на отечественного производителя автобусов, т.к. это 10тки тысяч автобусов по Украине)
- Проанализировать пассажиропотоки, для создания/сохранения маршрутов
- сделать современную платежную/навигационную системы с максимальным функционалом для перевозчика и удобством для пользователей)
А по поводу маленьких автобусов мальчик не прав, 99,9% людей при переезде в др. квартиру не нанимает 20т фуру!
Если есть необходимость на маршруте использовать большие автобусы она должна быть реализована, если такого пассажиропотока нет, зачем тратить лишние деньги и загромождать дороги!
А вот Неоплан нужно проверить на предмет взяточничества. А если контракт не прямой, то это уже не в какие ворота не лезет!
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:16
Вот именно. Было б сказано. Часто (особенно перед выборами) министры говорят то, что людям хочется слышать. Но это вовсе не означает, что они собираются это воплощать "Срубить бабла" с маршрутчиков, пугая их проверками - это да
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:19
+1
примерно так же оставили бабушек без семечного бизнеса, мелких ЧП без пива (при этом цена подскачила в 2 с чем то раз и т.д....
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:33
Вынужден отметить Вашу неспособность интерпритировать написанное в цифры:
1. Метро, трамваи, троллейбусы... - большие капиталовложения и длительный срок получения прибыли.
2. Автобус, маршрутка, автомобиль... - вложения в дороги уже есть, купил-поехал. Минимальный срок введения в эксплуатацию. Большие эксплуатационные расходы, экологические риски, риски аварий, погоды, и т.д.
И того:(а каждый параметр считается без отката)
Через 5 лет эксплуатации, по прибыли метро, трамвай, троллейбус, - оказывается прибыльнее, чем Автобус, маршрутка, автомобиль.
Омелян - свои деньги платит?
Омелян будет иметь "долю малую" с оборудки с покупкой? - святое дело!
И нах. ему та Украина и её транспорт? У него есть гражданство США - главное успеть"заработать"(купить за чужие деньги) здесь.
Ибо там(США) - работать нужно.
Немец к примеру официально вносит в ценообразование статью "За продвижение современного немецкого"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:41
Почему не рассматривается вариант опроса "готовы ли Вы платить в 2 раза больше за поездку на часто регулярно курсирующем чистом незабитом автобусе где заход только через переднюю дверь и водитель выдает билеты в строгом соответствии с разрешенном по техпаспорту количестве сидячих и стоячих мест"?
Я лично за такой сервис платить в 2 раза больше - 20 гривен - готов.
Ну конечно может кому милее запихаться через заднюю дверь в битком забитую маршрутку и вообще не заплатить также как еще половина маршрутки - потому что водителю влом орать на них - он и так себе в карман положил никто не контролирует сколько - но ведь государство как бы существует для того чтоб жизнь людей упорядочивать - а маршрутки в том виде как сейчас - это анархия!
|