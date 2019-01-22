Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян

Додано: Сер 23 січ, 2019 12:18

Для Города альтернативы Метро - НЕТ.

Что в плане комфорта, экологии, всепогодности, ...

- Маршрутки это вынужденная необходимость в отсутствии "реальных хозяев Города".

Общественный Транспорт(ОТ) - это система, а не просто "маршрутка"

И за её состоянием на тендере по продаже маршрута следят "отцы города" - которых Вы избираете.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.