Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян
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freeze написав:Достаточно провести массовый опрос пользователей маршруток - вы ходите стоять в два раза дольше на остановках, ожидая комфортабельного автобуса )))
Почему не рассматривается вариант опроса "готовы ли Вы платить в 2 раза больше за поездку на часто регулярно курсирующем чистом незабитом автобусе где заход только через переднюю дверь и водитель выдает билеты в строгом соответствии с разрешенном по техпаспорту количестве сидячих и стоячих мест"?
Я лично за такой сервис платить в 2 раза больше - 20 гривен - готов.
Ну конечно может кому милее запихаться через заднюю дверь в битком забитую маршрутку и вообще не заплатить также как еще половина маршрутки - потому что водителю влом орать на них - он и так себе в карман положил никто не контролирует сколько - но ведь государство как бы существует для того чтоб жизнь людей упорядочивать - а маршрутки в том виде как сейчас - это анархия!
1. Кто не позволяет Вам ездить на такси? 2. Кто не позволяет Вам купить собственный автобус и возить по "20"? 3. Кто не позволяет Вам купить машину и нанять себе водителя по "20"? 4. Кто не позволяет Вам купить машину и самостоятельно ездить по 20?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
rjkz написав:Интересное дело, когда я учился в институте, общественного транспорта надо было ждать порой по 1,5-2 часа и тогда появились маршрутные ТАКСИ. И они реально были быстрыми и удобными. И без стоячих мест. Может кто помнит желтые газельки? Со временем они росли и превратились в большие, медленные и раздолбанные автобусы. А теперь эти автобусы хотят заменить...автобусами? Очевидно, потом опять появятся маршрутки, дополнив, а затем и вытеснив "неоправдавших високого даверия". Как говорил незабвенный Остап Берта-Мария Бендер-бей "Железный конь идет на смену крестьянской лошадке".
Маршрутки появились потому, что функционировавший при СССР общественный транспорт, в частности, автобусы и троллейбусы, при незалежности приказал долго жить из-за "мудрой" экономической политики всяких Кравчуков, Пинзеников, Кучм. Также как вместо супермаркетов появились базары. Теперь когда основные фонды украдены и нужно снова зарабатывать на население крупный бизнес вытесняет мелких перевозчиков, базарников и пр. Конечно, исключительно из благородных побуждений
+1
примерно так же оставили бабушек без семечного бизнеса, мелких ЧП без пива (при этом цена подскачила в 2 с чем то раз и т.д....
Для папуасов: - Это и есть построение высокоприбыльного "бизнеса".(недостаток в отсутствии Государства) - теперь диктуют цены, хотя качества не осталось - идёт "заработок"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
rjkz написав:Интересное дело, когда я учился в институте, общественного транспорта надо было ждать порой по 1,5-2 часа и тогда появились маршрутные ТАКСИ. И они реально были быстрыми и удобными. И без стоячих мест. Может кто помнит желтые газельки? Со временем они росли и превратились в большие, медленные и раздолбанные автобусы. А теперь эти автобусы хотят заменить...автобусами? Очевидно, потом опять появятся маршрутки, дополнив, а затем и вытеснив "неоправдавших високого даверия". Как говорил незабвенный Остап Берта-Мария Бендер-бей "Железный конь идет на смену крестьянской лошадке".
Маршрутки появились потому, что функционировавший при СССР общественный транспорт, в частности, автобусы и троллейбусы, при незалежности приказал долго жить из-за "мудрой" экономической политики всяких Кравчуков, Пинзеников, Кучм. Также как вместо супермаркетов появились базары. Теперь когда основные фонды украдены и нужно снова зарабатывать на население крупный бизнес вытесняет мелких перевозчиков, базарников и пр. Конечно, исключительно из благородных побуждений
Маршрутки появились году эдак в 1993-94-м, поэтому одного кравчука хватит. С остальным - согласен.
katso написав:Почему не рассматривается вариант опроса "готовы ли Вы платить в 2 раза больше за поездку на часто регулярно курсирующем чистом незабитом автобусе где заход только через переднюю дверь и водитель выдает билеты в строгом соответствии с разрешенном по техпаспорту количестве сидячих и стоячих мест"?
Потому что фантастические опросы нужны только для детского сада. Для идеальных автобусов, циркулирующих по маршруту с той же периодичностью как и мелкие маршрутки, нужен баснословный бюджет. Кто-то же должен оплачивать большой полупустой автобус не в час пик.
Для Города альтернативы Метро - НЕТ. Что в плане комфорта, экологии, всепогодности, ... - Маршрутки это вынужденная необходимость в отсутствии "реальных хозяев Города". Общественный Транспорт(ОТ) - это система, а не просто "маршрутка" И за её состоянием на тендере по продаже маршрута следят "отцы города" - которых Вы избираете.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
katso написав:Почему не рассматривается вариант опроса "готовы ли Вы платить в 2 раза больше за поездку на часто регулярно курсирующем чистом незабитом автобусе где заход только через переднюю дверь и водитель выдает билеты в строгом соответствии с разрешенном по техпаспорту количестве сидячих и стоячих мест"?
Потому что фантастические опросы нужны только для детского сада. Для идеальных автобусов, циркулирующих по маршруту с той же периодичностью как и мелкие маршрутки, нужен баснословный бюджет. Кто-то же должен оплачивать большой полупустой автобус не в час пик.
А никто не рассматривает такой аспект: на рынке пассажирских перевозок существует какая-никакая но конкурентная среда, условно рыночные отношения. Сейчас хотят сначала убрать мелких участников рынка, якобы из благих намерений, затем, думаю, этот бизнес уйдет в чьи-то очень талантливые руки. В общем, как и написал shapo. Появление продуктовых сетей практически убило мелкие гастрономы, появление строительных гипермаркетов убило многие строительно-торговые фирмы. Это явно не путь создания страны с широким средним классом, налицо олигархоориентированное государство.
примерно так же оставили бабушек без семечного бизнеса, мелких ЧП без пива (при этом цена подскачила в 2 с чем то раз и т.д....
Для папуасов: - Это и есть построение высокоприбыльного "бизнеса".(недостаток в отсутствии Государства) - теперь диктуют цены, хотя качества не осталось - идёт "заработок"
Для лидера папуасов:
Возьмите электронную таблицу/калькулятор и посчитайте себестоимость, причем смотрите не только на Киев, но и на др. города. Тогда в Вашем попуасном мире может станет понятно, почему эти маршрутки старые, все время ломаются, грязные и вонючие. Хотя грязные и вонючие это больше вопрос к городам, а именно правящим "элитам", т.к. это системная проблема, начиная с грузовиков, которые транспортируют что то на стройки, заканчивая старой/грязной/вонючей (в прямом смысле этого слова) Укрзализныцей!
А так же Вас не интересует основная статья расходов это топливо, которое все время дорожает, не смотря на снижение цен на нефть. Топливо сейчас стоит почти столько же, сколько стоило когда нефть была за 100 дол. за барель. (вот здесь "зарабаток") Поэтому дело не только в маршрутниках. Вопросы системные, но никто систему делать нормальной не собирается, вопрос ставится как всегда. Кто виноват? Дядя Вася - водитель маршрутки. А нужно просто поставить условия транспортировки и тогда города останутся либо с "пешкарусом" либо перевозчики начнут им следовать. А пока это крики базарной бабы на привозе!
Возьмите электронную таблицу/калькулятор и посчитайте себестоимость, причем смотрите не только на Киев, но и на др. города. Тогда в Вашем попуасном мире может станет понятно, почему эти маршрутки старые, все время ломаются, грязные и вонючие. Хотя грязные и вонючие это больше вопрос к городам, а именно правящим "элитам", т.к. это системная проблема, начиная с грузовиков, которые транспортируют что то на стройки, заканчивая старой/грязной/вонючей (в прямом смысле этого слова) Укрзализныцей!
А так же Вас не интересует основная статья расходов это топливо, которое все время дорожает, не смотря на снижение цен на нефть. Топливо сейчас стоит почти столько же, сколько стоило когда нефть была за 100 дол. за барель. (вот здесь "зарабаток") Поэтому дело не только в маршрутниках. Вопросы системные, но никто систему делать нормальной не собирается, вопрос ставится как всегда. Кто виноват? Дядя Вася - водитель маршрутки. А нужно просто поставить условия транспортировки и тогда города останутся либо с "пешкарусом" либо перевозчики начнут им следовать. А пока это крики базарной бабы на привозе!
Вы обшиблись! Это не мине нужно рассказывать! Это отцам города, которых Вы выбирали! Эмоции - это нормально - их не может не быть!, но дружить с Головой - ещё лучше. Фсе варианты я изложил ранее. На Вашем месте, я бы конкретизировал: 1. Размер %ставки на кредит по приобретению нового транспорта. 2. % прибыли (как раз здесь стоит упомянуть о "дяде Васе", топливе, З/Ч, обслуживании - Гиперлуп "Неопланы" на заводе изговителе будет ремонтировать?) 3. О маршруте 4. О расходах в системе приобретения Права перевозить на нём людей. ................................................................................... Как раз и я об этом. Что "дядя Вася" - это прежде всего Человек. И обязан иметь соответствующее вознаграждение. Маршрут не должен быть перегружен, дорога чистая, автобус исправный,... - в Метро "дяде Васе" работать будет комфортнее? Или водителем трамвая? Прочтите о ЧЁМ я пишу, и для кого?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Возьмите электронную таблицу/калькулятор и посчитайте себестоимость, причем смотрите не только на Киев, но и на др. города. Тогда в Вашем попуасном мире может станет понятно, почему эти маршрутки старые, все время ломаются, грязные и вонючие. Хотя грязные и вонючие это больше вопрос к городам, а именно правящим "элитам", т.к. это системная проблема, начиная с грузовиков, которые транспортируют что то на стройки, заканчивая старой/грязной/вонючей (в прямом смысле этого слова) Укрзализныцей!
А так же Вас не интересует основная статья расходов это топливо, которое все время дорожает, не смотря на снижение цен на нефть. Топливо сейчас стоит почти столько же, сколько стоило когда нефть была за 100 дол. за барель. (вот здесь "зарабаток") Поэтому дело не только в маршрутниках. Вопросы системные, но никто систему делать нормальной не собирается, вопрос ставится как всегда. Кто виноват? Дядя Вася - водитель маршрутки. А нужно просто поставить условия транспортировки и тогда города останутся либо с "пешкарусом" либо перевозчики начнут им следовать. А пока это крики базарной бабы на привозе!
Вы обшиблись! Это не мине нужно рассказывать! Эмоции - это нормально, но дружить с Головой - ещё лучше. Фсе варианты я изложил ранее. На Вашем месте, я бы конкретизировал: 1. Размер %ставки на кредит по приобретению нового транспорта. 2. % прибыли (как раз здесь стоит упомянуть о "дяде Васе") 3. О маршруте 4. О расходах в системе приобретения Права перевозить на нём людей. ................................................................................... Как раз и я об этом. Что "дядя Вася" - это прежде всего Человек. И обязан иметь соответствующее вознаграждение. Маршрут не должен быть перегружен, дорога чистая, автобус исправный,... - в Метро "дяде Васе" работать будет комфортнее? Или водителем трамвая? Прочтите о ЧЁМ я пишу, и для кого?
У "дядиВаси" должен быть выбор - или идти работать в муниципальный транспорт или вести свой "маленький" бизнес. Этот бизнес итак под регуляцией (что является нерыночным явлением). На мой взгляд, любой должен иметь право, КУПИТЬ по фиксированной и открытой цене лицензию на пассажироперевозки, иметь зарегистрированный ФОП или ООО или иную форму регистрации, иметь права соответствующей категории или нанять водителя с такими правами, иметь транспортное средство или несколько транспортных средств, которое будет сертифицировано для перевозки пассажиров и регулярно проводить техосмотр, транспорт и перевозки обязаны быть застрахованы и страховка будет тем дороже в следующем году, чем больше за возмещением обратилось пассажиров и водителей.. За нарушение ПДД, вождение в нетрезвом виде, мобилки, курение и хамство - все в полицию, лишение лицензии и штраф. Как вариант - обязательное нанесение логотипа на борт (типа как Уклон и Юбер). Остальное - дело рынка. По какому маршруту ездить, какой тариф ставить - рынок расставит все по своим местам. Будешь демпинговать - убьешь машины и не сможешь ремонтировать/покупать новые, будешь задирать цены - останешься без клиентов.
И отдельно, если речь идет о маршрутках...Если уж есть выделенные полосы для движения общественного транспорта, то какого они ездят по остальным полосам? И какого они останавливаются для высадки пассажиров в 3 ряда? Вот за это дрючить, дрючить и дрючить!
rjkz Слушать наших министров - всё чаще приходит на ум слова профессора Приображенского из "Собачьего Сердца", но в связи с нашей действительностю: Разруха прежде всего в головах! - Дворник обязан мести улицы - Врач лечить людей А пока такие "министры" - Украине из разрухи не выйти никогда!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.