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Маршрутки у великих містах
повинні зникнути як клас — Омелян

Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 14:42

  rjkz написав:У "дядиВаси" должен быть выбор - или идти работать в муниципальный транспорт или вести свой "маленький" бизнес. Этот бизнес итак под регуляцией (что является нерыночным явлением). На мой взгляд, любой должен иметь право, КУПИТЬ по фиксированной и открытой цене лицензию на пассажироперевозки, иметь зарегистрированный ФОП или ООО или иную форму регистрации, иметь права соответствующей категории или нанять водителя с такими правами, иметь транспортное средство или несколько транспортных средств, которое будет сертифицировано для перевозки пассажиров и регулярно проводить техосмотр, транспорт и перевозки обязаны быть застрахованы и страховка будет тем дороже в следующем году, чем больше за возмещением обратилось пассажиров и водителей.. За нарушение ПДД, вождение в нетрезвом виде, мобилки, курение и хамство - все в полицию, лишение лицензии и штраф.
Как вариант - обязательное нанесение логотипа на борт (типа как Уклон и Юбер).
Остальное - дело рынка. По какому маршруту ездить, какой тариф ставить - рынок расставит все по своим местам. Будешь демпинговать - убьешь машины и не сможешь ремонтировать/покупать новые, будешь задирать цены - останешься без клиентов.

И отдельно, если речь идет о маршрутках...Если уж есть выделенные полосы для движения общественного транспорта, то какого они ездят по остальным полосам? И какого они останавливаются для высадки пассажиров в 3 ряда? Вот за это дрючить, дрючить и дрючить!

Вы решили вывести формулу ОТ? :roll: :D
Или разораться "откуда рога ростут?"

Все перечисленные Вами пункты официально регламентированы! При чём даже более, о чём Вы не представляете.
Оно Вам и нах.. не нужно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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