Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян
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rjkz написав:У "дядиВаси" должен быть выбор - или идти работать в муниципальный транспорт или вести свой "маленький" бизнес. Этот бизнес итак под регуляцией (что является нерыночным явлением). На мой взгляд, любой должен иметь право, КУПИТЬ по фиксированной и открытой цене лицензию на пассажироперевозки, иметь зарегистрированный ФОП или ООО или иную форму регистрации, иметь права соответствующей категории или нанять водителя с такими правами, иметь транспортное средство или несколько транспортных средств, которое будет сертифицировано для перевозки пассажиров и регулярно проводить техосмотр, транспорт и перевозки обязаны быть застрахованы и страховка будет тем дороже в следующем году, чем больше за возмещением обратилось пассажиров и водителей.. За нарушение ПДД, вождение в нетрезвом виде, мобилки, курение и хамство - все в полицию, лишение лицензии и штраф. Как вариант - обязательное нанесение логотипа на борт (типа как Уклон и Юбер). Остальное - дело рынка. По какому маршруту ездить, какой тариф ставить - рынок расставит все по своим местам. Будешь демпинговать - убьешь машины и не сможешь ремонтировать/покупать новые, будешь задирать цены - останешься без клиентов.
И отдельно, если речь идет о маршрутках...Если уж есть выделенные полосы для движения общественного транспорта, то какого они ездят по остальным полосам? И какого они останавливаются для высадки пассажиров в 3 ряда? Вот за это дрючить, дрючить и дрючить!
Вы решили вывести формулу ОТ? Или разораться "откуда рога ростут?"
Все перечисленные Вами пункты официально регламентированы! При чём даже более, о чём Вы не представляете. Оно Вам и нах.. не нужно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Возьмите электронную таблицу/калькулятор и посчитайте себестоимость, причем смотрите не только на Киев, но и на др. города. Тогда в Вашем попуасном мире может станет понятно, почему эти маршрутки старые, все время ломаются, грязные и вонючие. Хотя грязные и вонючие это больше вопрос к городам, а именно правящим "элитам", т.к. это системная проблема, начиная с грузовиков, которые транспортируют что то на стройки, заканчивая старой/грязной/вонючей (в прямом смысле этого слова) Укрзализныцей!
А так же Вас не интересует основная статья расходов это топливо, которое все время дорожает, не смотря на снижение цен на нефть. Топливо сейчас стоит почти столько же, сколько стоило когда нефть была за 100 дол. за барель. (вот здесь "зарабаток") Поэтому дело не только в маршрутниках. Вопросы системные, но никто систему делать нормальной не собирается, вопрос ставится как всегда. Кто виноват? Дядя Вася - водитель маршрутки. А нужно просто поставить условия транспортировки и тогда города останутся либо с "пешкарусом" либо перевозчики начнут им следовать. А пока это крики базарной бабы на привозе!
Вы обшиблись! Это не мине нужно рассказывать! Эмоции - это нормально, но дружить с Головой - ещё лучше. Фсе варианты я изложил ранее. На Вашем месте, я бы конкретизировал: 1. Размер %ставки на кредит по приобретению нового транспорта. 2. % прибыли (как раз здесь стоит упомянуть о "дяде Васе") 3. О маршруте 4. О расходах в системе приобретения Права перевозить на нём людей. ................................................................................... Как раз и я об этом. Что "дядя Вася" - это прежде всего Человек. И обязан иметь соответствующее вознаграждение. Маршрут не должен быть перегружен, дорога чистая, автобус исправный,... - в Метро "дяде Васе" работать будет комфортнее? Или водителем трамвая? Прочтите о ЧЁМ я пишу, и для кого?
У "дядиВаси" должен быть выбор - или идти работать в муниципальный транспорт или вести свой "маленький" бизнес. Этот бизнес итак под регуляцией (что является нерыночным явлением). На мой взгляд, любой должен иметь право, КУПИТЬ по фиксированной и открытой цене лицензию на пассажироперевозки, иметь зарегистрированный ФОП или ООО или иную форму регистрации, иметь права соответствующей категории или нанять водителя с такими правами, иметь транспортное средство или несколько транспортных средств, которое будет сертифицировано для перевозки пассажиров и регулярно проводить техосмотр, транспорт и перевозки обязаны быть застрахованы и страховка будет тем дороже в следующем году, чем больше за возмещением обратилось пассажиров и водителей.. За нарушение ПДД, вождение в нетрезвом виде, мобилки, курение и хамство - все в полицию, лишение лицензии и штраф. Как вариант - обязательное нанесение логотипа на борт (типа как Уклон и Юбер). Остальное - дело рынка. По какому маршруту ездить, какой тариф ставить - рынок расставит все по своим местам. Будешь демпинговать - убьешь машины и не сможешь ремонтировать/покупать новые, будешь задирать цены - останешься без клиентов.
И отдельно, если речь идет о маршрутках...Если уж есть выделенные полосы для движения общественного транспорта, то какого они ездят по остальным полосам? И какого они останавливаются для высадки пассажиров в 3 ряда? Вот за это дрючить, дрючить и дрючить!
Просто в стране должна быть работа и работа эта должна быть для разных слоев населения. А в стране сейчас просто лозунги и трындеж.
Автобусы давно бы появились сами по себе, если была бы саморегулируемая система. Чем больше пасажиропоток, тем больше автобусы. Но как мы видим системы просто НЕТ. Есть быд_лот_а, которая рубит деньги, рассказывая всем что виноват ДЯДЯ ВАСЯ!
Kudrjavuy написав:rjkz Слушать наших министров - всё чаще приходит на ум слова профессора Приображенского из "Собачьего Сердца", но в связи с нашей действительностю: Разруха прежде всего в головах! - Дворник обязан мести улицы - Врач лечить людей А пока такие "министры" - Украине из разрухи не выйти никогда!
... -мусоропроводы - работать. У нас проблемы не решаются, а завариваются.