Маршрутки у великих містах повинні зникнути як клас — Омелян

rjkz написав:

У "дядиВаси" должен быть выбор - или идти работать в муниципальный транспорт или вести свой "маленький" бизнес. Этот бизнес итак под регуляцией (что является нерыночным явлением). На мой взгляд, любой должен иметь право, КУПИТЬ по фиксированной и открытой цене лицензию на пассажироперевозки, иметь зарегистрированный ФОП или ООО или иную форму регистрации, иметь права соответствующей категории или нанять водителя с такими правами, иметь транспортное средство или несколько транспортных средств, которое будет сертифицировано для перевозки пассажиров и регулярно проводить техосмотр, транспорт и перевозки обязаны быть застрахованы и страховка будет тем дороже в следующем году, чем больше за возмещением обратилось пассажиров и водителей.. За нарушение ПДД, вождение в нетрезвом виде, мобилки, курение и хамство - все в полицию, лишение лицензии и штраф.Как вариант - обязательное нанесение логотипа на борт (типа как Уклон и Юбер).Остальное - дело рынка. По какому маршруту ездить, какой тариф ставить - рынок расставит все по своим местам. Будешь демпинговать - убьешь машины и не сможешь ремонтировать/покупать новые, будешь задирать цены - останешься без клиентов.И отдельно, если речь идет о маршрутках...Если уж есть выделенные полосы для движения общественного транспорта, то какого они ездят по остальным полосам? И какого они останавливаются для высадки пассажиров в 3 ряда? Вот за это дрючить, дрючить и дрючить!