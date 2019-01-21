Про це передає Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".
Дивися повний текст Україна вичерпала три квоти на безмитний експорт агропродукції до ЄС.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:14
Україна вичерпала три квоти на безмитний експорт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна вичерпала три квоти на безмитний експорт агропродукції до ЄС.
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