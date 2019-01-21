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Україна вичерпала три квоти
на безмитний експорт...

Україна вичерпала три квоти на безмитний експорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:14

Україна вичерпала три квоти на безмитний експорт...

Пропонуємо до обговорення:
Про це передає Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".

Дивися повний текст Україна вичерпала три квоти на безмитний експорт агропродукції до ЄС.
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