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В одній з країн ЄС громадський транспорт стане повністю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:17
Пропонуємо до обговорення:
У Люксембурзі з 1 березня 2020 року весь громадський транспорт - залізниці, автобуси і трамваї - стане безкоштовним.
Дивися повний текст В одній з країн ЄС громадський транспорт стане повністю безкоштовним
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:56
Вот пример перераспределения благ, пример мотивации платить налоги
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Moimir
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Додано: Вів 22 січ, 2019 12:17
Moimir написав:
Вот пример перераспределения благ, пример мотивации платить налоги
Это скорее мотивация сэкономить на тех, кто связан с оплатой проезда.
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