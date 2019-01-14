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В одній з країн ЄС громадський
транспорт стане повністю...

В одній з країн ЄС громадський транспорт стане повністю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:17

В одній з країн ЄС громадський транспорт стане повністю...

Пропонуємо до обговорення:
У Люксембурзі з 1 березня 2020 року весь громадський транспорт - залізниці, автобуси і трамваї - стане безкоштовним.

Дивися повний текст В одній з країн ЄС громадський транспорт стане повністю безкоштовним.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:56

Вот пример перераспределения благ, пример мотивации платить налоги
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:17

  Moimir написав:Вот пример перераспределения благ, пример мотивации платить налоги

Это скорее мотивация сэкономить на тех, кто связан с оплатой проезда.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:06

  ssnet написав:
  Moimir написав:Вот пример перераспределения благ, пример мотивации платить налоги

Это скорее мотивация сэкономить на тех, кто связан с оплатой проезда.

"Общественный бесплатный трафик является прежде всего социальной мерой, сказал Бауш. «Я не ожидаю, что из-за бесплатного многие водители перейдут на общественный транспорт»."
Moimir
 
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