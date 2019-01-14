У Люксембурзі з 1 березня 2020 року весь громадський транспорт - залізниці, автобуси і трамваї - стане безкоштовним.
Дивися повний текст В одній з країн ЄС громадський транспорт стане повністю безкоштовним.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:17
В одній з країн ЄС громадський транспорт стане повністю...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В одній з країн ЄС громадський транспорт стане повністю безкоштовним.
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:17
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:06
"Общественный бесплатный трафик является прежде всего социальной мерой, сказал Бауш. «Я не ожидаю, что из-за бесплатного многие водители перейдут на общественный транспорт»."
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|