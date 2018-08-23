З вересня всі діти в Парижі віком до 11 років користуватимуться громадським транспортом безкоштовно.
Дивися повний текст У Парижі діти безкоштовно їздитимуть у громадському транспорті.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:21
У Парижі діти безкоштовно їздитимуть у громадському...
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Дивися повний текст У Парижі діти безкоштовно їздитимуть у громадському транспорті.
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:21
Во Львове Садовой уже сделал это.. школьники ездят бесплатно во время учебы.. а в электротранспорте бесплатно и во время каникул.. Так что Париж плагиаторством занимается)).
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