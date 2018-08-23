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У Парижі діти безкоштовно
їздитимуть у громадському...

У Парижі діти безкоштовно їздитимуть у громадському...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:21

У Парижі діти безкоштовно їздитимуть у громадському...

Пропонуємо до обговорення:
З вересня всі діти в Парижі віком до 11 років користуватимуться громадським транспортом безкоштовно.

Дивися повний текст У Парижі діти безкоштовно їздитимуть у громадському транспорті.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:21

Во Львове Садовой уже сделал это.. школьники ездят бесплатно во время учебы.. а в электротранспорте бесплатно и во время каникул.. Так что Париж плагиаторством занимается)).
Джон
 
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