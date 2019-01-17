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Спроби навмисно розхитувати
курс гривні вже не працюють...

Спроби навмисно розхитувати курс гривні вже не працюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:23

Спроби навмисно розхитувати курс гривні вже не працюють...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Спроби навмисно розхитувати курс гривні вже не працюють - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:23

Ага, много непуганых оленей появилось... Надобно бы и попугать... (О. Бендер)
straponesa
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