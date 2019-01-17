Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Спроби навмисно розхитувати курс гривні вже не працюють - НБУ.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:23
Спроби навмисно розхитувати курс гривні вже не працюють...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Спроби навмисно розхитувати курс гривні вже не працюють - НБУ.
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:23
Ага, много непуганых оленей появилось... Надобно бы и попугать... (О. Бендер)
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