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Олексій Хабатюк: виплата
субсидій грошима. Як...

Олексій Хабатюк: виплата субсидій грошима. Як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:45

Олексій Хабатюк: виплата субсидій грошима. Як...

Пропонуємо до обговорення:
Щомісяця держава повинна виділяти на виплати компенсацій приблизно 6 млрд гривень.

Дивися повний текст Олексій Хабатюк: виплата субсидій грошима. Як забезпечити такі розрахунки..
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:45

ага, щаз - правительство сказало - "всех субсидиантов в ощад!", а то что отделений привата (тоже ведь госбанк) больше чем у ощада и инет-банкинг у привата более удобный - правительству начхать.
RomanTik
 
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