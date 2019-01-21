Щомісяця держава повинна виділяти на виплати компенсацій приблизно 6 млрд гривень.
Дивися повний текст Олексій Хабатюк: виплата субсидій грошима. Як забезпечити такі розрахунки..
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Додано: Вів 22 січ, 2019 11:45
Олексій Хабатюк: виплата субсидій грошима. Як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олексій Хабатюк: виплата субсидій грошима. Як забезпечити такі розрахунки..
Додано: Вів 22 січ, 2019 11:45
ага, щаз - правительство сказало - "всех субсидиантов в ощад!", а то что отделений привата (тоже ведь госбанк) больше чем у ощада и инет-банкинг у привата более удобный - правительству начхать.
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