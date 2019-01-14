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Кличко повідомив, коли запустять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті КМДА.
Дивися повний текст Кличко повідомив, коли запустять Подільсько-Воскресенський міст
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Додано: Вів 22 січ, 2019 12:44
Ой сомневаюсь что тебя на второй срок выберут.
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