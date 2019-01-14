RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко повідомив,
коли запустять...

Кличко повідомив, коли запустять...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:43

Кличко повідомив, коли запустять...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті КМДА.

Дивися повний текст Кличко повідомив, коли запустять Подільсько-Воскресенський міст.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86840
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:44

Ой сомневаюсь что тебя на второй срок выберут.
p_a_l
 
Повідомлень: 1697
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли вкладникам банку "Київська Русь" відмовляли у... 1, 2
R2 » Вів 15 січ, 2019 12:01
10 609
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 10:37
Евгений Н.
Сміттєве майбутнє. Коли і як буде вирішена проблема...
R2 » Пон 14 січ, 2019 09:37
2 300
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 16:57
vladimir621
Стало відомо, коли Україна повністю відмовиться від...
R2 » П'ят 11 січ, 2019 13:47
2 333
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 16:46
shkarapet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.