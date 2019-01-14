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Кличко повідомив,
коли запустять...

Кличко повідомив, коли запустять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:43

Кличко повідомив, коли запустять...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті КМДА.

Дивися повний текст Кличко повідомив, коли запустять Подільсько-Воскресенський міст.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:44

Ой сомневаюсь что тебя на второй срок выберут.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:01

А я не сомневаюсь что Кличка выберут.
А мост как минимум для автомобилей достроят, потому как частный полуостров Рыбальский надо развивать, особенно если учесть что его можно развивать за гос деньги.
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:09

  vetalok написав:А я не сомневаюсь что Кличка выберут.
А мост как минимум для автомобилей достроят, потому как частный полуостров Рыбальский надо развивать, особенно если учесть что его можно развивать за гос деньги.

Виталя, палишься ))))))))))))))
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:10

Коли рак на горі свисне.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:12

Виталя, ты хотя бы с Шулявкой разберись до выборов
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:30

  antey1969 написав:Виталя, ты хотя бы с Шулявкой разберись до выборов

не успеет, думаю. Там еще конь не валятся - хоть бы ямы залатали для приличия. Говорю на примере моста Лепсе - почти довели до ума с опозданием в полгода, а путепровод над ж/д Борщаговской создает пробку уже больше полугода без изменений
Ремонт Шулявского моста обернется адом на Победы и Краснозвездном, также многие попрутся в обход и заблокируют Борщаговскую, Отрадный проспект и вообще все что движется в сторону Западного Киева
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:15

https://www.youtube.com/watch?v=pKm4dB1Nl2E
Кроить Кличку меньше надо было, что-бы достроить.
iriand95
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