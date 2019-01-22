RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко повідомив,
коли запустять...

Кличко повідомив, коли запустять...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:43

Кличко повідомив, коли запустять...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті КМДА.

Дивися повний текст Кличко повідомив, коли запустять Подільсько-Воскресенський міст.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86901
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:44

Ой сомневаюсь что тебя на второй срок выберут.
p_a_l
 
Повідомлень: 1709
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:01

А я не сомневаюсь что Кличка выберут.
А мост как минимум для автомобилей достроят, потому как частный полуостров Рыбальский надо развивать, особенно если учесть что его можно развивать за гос деньги.
vetalok
 
Повідомлень: 283
З нами з: 17.08.12
Подякував: 32 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:09

  vetalok написав:А я не сомневаюсь что Кличка выберут.
А мост как минимум для автомобилей достроят, потому как частный полуостров Рыбальский надо развивать, особенно если учесть что его можно развивать за гос деньги.

Виталя, палишься ))))))))))))))
p_a_l
 
Повідомлень: 1709
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:10

Коли рак на горі свисне.
Rainbow
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:12

Виталя, ты хотя бы с Шулявкой разберись до выборов
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7671
З нами з: 30.11.11
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1839 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:30

  antey1969 написав:Виталя, ты хотя бы с Шулявкой разберись до выборов

не успеет, думаю. Там еще конь не валятся - хоть бы ямы залатали для приличия. Говорю на примере моста Лепсе - почти довели до ума с опозданием в полгода, а путепровод над ж/д Борщаговской создает пробку уже больше полугода без изменений
Ремонт Шулявского моста обернется адом на Победы и Краснозвездном, также многие попрутся в обход и заблокируют Борщаговскую, Отрадный проспект и вообще все что движется в сторону Западного Киева
sequence
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 29.12.15
Подякував: 171 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:15

https://www.youtube.com/watch?v=pKm4dB1Nl2E
Кроить Кличку меньше надо было, что-бы достроить.
iriand95
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 00:01

Финанс.уа считаю одним из лидеров сми Украины, т.к. позволяет всем оставлять свои комментарии тут же, а не "отправляет комментировать за бугор".
post_line1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 00:50

Сколько помню этот мост все эти годы и за все эти 5 миллионов просто ржавел, и только в этом году начали создавать видимость работы
ahmedzyanova_10
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У НКРЕКП повідомили, коли не надається компенсація за...
R2 » Чет 24 січ, 2019 17:29
1 36
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 17:29
magneet
Порошенко повідомив, коли буде сформований...
R2 » Чет 24 січ, 2019 16:58
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 16:58
rotator
Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 22 січ, 2019 21:22
31 3268
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 16:34
-Segey-

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.