Про це йдеться на сайті КМДА.
Дивися повний текст Кличко повідомив, коли запустять Подільсько-Воскресенський міст.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 12:43
Кличко повідомив, коли запустять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко повідомив, коли запустять Подільсько-Воскресенський міст.
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:01
А я не сомневаюсь что Кличка выберут.
А мост как минимум для автомобилей достроят, потому как частный полуостров Рыбальский надо развивать, особенно если учесть что его можно развивать за гос деньги.
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:09
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:30
не успеет, думаю. Там еще конь не валятся - хоть бы ямы залатали для приличия. Говорю на примере моста Лепсе - почти довели до ума с опозданием в полгода, а путепровод над ж/д Борщаговской создает пробку уже больше полугода без изменений
Ремонт Шулявского моста обернется адом на Победы и Краснозвездном, также многие попрутся в обход и заблокируют Борщаговскую, Отрадный проспект и вообще все что движется в сторону Западного Киева
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:15
Кроить Кличку меньше надо было, что-бы достроить.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 00:01
Финанс.уа считаю одним из лидеров сми Украины, т.к. позволяет всем оставлять свои комментарии тут же, а не "отправляет комментировать за бугор".
Додано: П'ят 25 січ, 2019 00:50
Сколько помню этот мост все эти годы и за все эти 5 миллионов просто ржавел, и только в этом году начали создавать видимость работы
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